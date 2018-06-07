|
Прощание с композитором Эдуардом Зарицким состоится сегодня
Церемония начнётся в полдень в Академии музыки.
Эдуард Зарицкий скончался в среду на 73 году жизни. Последние годы он боролся с тяжёлым недугом. Композитор войдёт в историю, как автор музыки более чем пятисот песен, которые исполняли популярные певцы советской, белорусской и российской сцены. Похоронят Зарицкого на Восточном кладбище.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемония начнётся в полдень в Академии музыки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)