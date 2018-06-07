В отпуск с действительным паспортом

В паспорте должны присутствовать и хорошо различаться:

все страницы;

цветная соответствующая возрасту фотография;

ФИО и дата рождения;

печати и штампы;

подпись выдавшего паспорт должностного лица;

подпись владельца документа, достигшего 14 лет.

В паспорте не должно быть пятен, загрязнений, следов попадания жидкости, а также собственноручных записей.

В противном случае документ может оказаться недействительным.

Паспорт также становится недействительным через месяц после того, как человек изменил имя, фамилию или отчество.

Недействителен документ, об утрате которого было заявлено в компетентные органы.

Перед поездкой еще раз проверьте сроки действия паспорта:

при въезде в страны Шенгенской зоны давность выдачи паспорта должна быть не более 10 лет;

паспорт должен быть действителен как минимум в течение трех месяцев после окончания срока действия шенгенской визы.

На границе паспорт предъявляется без обложки, в нем не должно быть вложений и денежных средств.

Получить или обменять паспорт можно в расчетно-справочных центрах и товариществах собственников.

Стоимость оформления паспорта - одна базовая величина*.

Срок оформления - 1 месяц.

Максимальный срок сокращается до 15 дней при доплате одной БВ, до 7 дней - двух БВ.

*Одна БВ составляет Br24,5.