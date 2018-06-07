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В отпуск с действительным паспортом

08.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В отпуск с действительным паспортом

В паспорте должны присутствовать и хорошо различаться:
все страницы;
цветная соответствующая возрасту фотография;
ФИО и дата рождения;
печати и штампы;
подпись выдавшего паспорт должностного лица;
подпись владельца документа, достигшего 14 лет.
В паспорте не должно быть пятен, загрязнений, следов попадания жидкости, а также собственноручных записей.
В противном случае документ может оказаться недействительным.
Паспорт также становится недействительным через месяц после того, как человек изменил имя, фамилию или отчество.
Недействителен документ, об утрате которого было заявлено в компетентные органы.
Перед поездкой еще раз проверьте сроки действия паспорта:
при въезде в страны Шенгенской зоны давность выдачи паспорта должна быть не более 10 лет;
паспорт должен быть действителен как минимум в течение трех месяцев после окончания срока действия шенгенской визы.
На границе паспорт предъявляется без обложки, в нем не должно быть вложений и денежных средств.
Получить или обменять паспорт можно в расчетно-справочных центрах и товариществах собственников.
Стоимость оформления паспорта - одна базовая величина*.
Срок оформления - 1 месяц.
Максимальный срок сокращается до 15 дней при доплате одной БВ, до 7 дней - двух БВ.
*Одна БВ составляет Br24,5.
БелТА.

 

 
 
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В паспорте должны присутствовать и хорошо различаться: все страницы; цветная соответствующая возрасту фотография; ФИО и дата рождения; печати и штампы; ...
 
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