В отпуск с действительным паспортом

В паспорте должны присутствовать и хорошо различаться:
все страницы;
цветная соответствующая возрасту фотография;
ФИО и дата рождения;
печати и штампы;
подпись выдавшего паспорт должностного лица;
подпись владельца документа, достигшего 14 лет.
В паспорте не должно быть пятен, загрязнений, следов попадания жидкости, а также собственноручных записей.
В противном случае документ может оказаться недействительным.
Паспорт также становится недействительным через месяц после того, как человек изменил имя, фамилию или отчество.
Недействителен документ, об утрате которого было заявлено в компетентные органы.
Перед поездкой еще раз проверьте сроки действия паспорта:
при въезде в страны Шенгенской зоны давность выдачи паспорта должна быть не более 10 лет;
паспорт должен быть действителен как минимум в течение трех месяцев после окончания срока действия шенгенской визы.
На границе паспорт предъявляется без обложки, в нем не должно быть вложений и денежных средств.
Получить или обменять паспорт можно в расчетно-справочных центрах и товариществах собственников.
Стоимость оформления паспорта - одна базовая величина*.
Срок оформления - 1 месяц.
Максимальный срок сокращается до 15 дней при доплате одной БВ, до 7 дней - двух БВ.
*Одна БВ составляет Br24,5.