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В учреждениях образования района организуют деятельность 23 лагерей с охватом 375 учащихся

08.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В учреждениях образования района организуют деятельность 23 лагерей с охватом 375 учащихся

Для нашей детворы настало счастливое время летних каникул. Чтобы обилие свободы у ребят не рождало скуку, в учреждениях образования района планируется организовать деятельность 23 лагерей с охватом 375 учащихся.

В районе максимально будет организован отдых и оздоровительные мероприятия для детей из многодетных, приёмных, опекунских семей, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных видах профилактического учёта. Об этом сообщила главный специалист отдела образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома Татьяна Помозова.

С первых дней июня в школах Ветковского района функционируют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием школьников. Здесь в режиме дня с 8.30 до 16.30 предусмотрены завтрак, обед и полдник.

Круглосуточные лагеря будут открыты в июне при гимназии города Ветки и в Великонемковском детском саду-средней школе, в августе — в Приснянской базовой школе. Здесь предусмотрено пятиразовое питание.

Работа семи лагерей будет организована по определённым профилям и направлениям деятельности. Основной упор на тренировку будет сделан для 50 воспитанников детско-юношеской школы олимпийского резерва. Более 60 творчески одарённых детей и подростков проведут несколько недель в летних лагерях при Центре творчества детей и молодёжи.

В июне традиционно на базе средней школы №1 города Ветки организованы сборы в летний лагерь «Доблесть» 20 подростков, требующих особого педагогического внимания. Для ребят предусмотрена обширная культурная и воспитательная программа. О правилах жизни в социуме простым и доступным языком с «трудными подростками» будут говорить сотрудники милиции, военного комиссариата, МЧС, общества спасения на водах, представители Белорусского республиканского союза молодёжи, медики.   

В гимназии, первой школе города Ветки, а также в школах Светиловичей и Неглюбки будут функционировать лагеря труда и отдыха. Немного потрудиться, а это не более 4 часов на подсобных работах, и при этом заработать смогут 45 школьников 14-16 лет. Оставшуюся часть дня ребята будут проводить в развлечениях.

Кроме лагерей дневного и круглосуточного пребывания на базе учреждений образования на протяжении всего летнего периода будут работать пришкольные площадки, которые могут посетить все желающие ребята.

Для тех ребят, которые проживают в населённых пунктах, где нет школ, будет организована деятельность спортивно-оздоровительных площадок. Такой вид занятости предложен для учащихся из Золотого Рога, Новосёлок и Малых Немков на базе местных домов культуры.

Также летом ребят будут привлекать к участию в 14 волонтёрских отрядах, действующих в школах района. «Наша задача — сделать так, чтобы деятельность отрядов была действенной и не носила формальный характер, — подчеркнула Татьяна Помозова. — Ведь в помощи ребят нуждаются престарелые и немощные люди. Рабочие руки нужны в лесничествах, на озеленении пришкольных территорий и так далее».

Для организации занятости в летний период интерес будет представлять районная акция «Эстафета добрых дел». Суть её в поочерёдном проведении открытых культурных, спортивных или познавательных мероприятий на базе одного из учреждений образования с приглашением учащихся других школ района. Тематика мероприятий разнообразна. Первыми уже встречали гостей в Светиловичской школе.

Наталья ТИТУШКИНА.

 
 
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Для нашей детворы настало счастливое время летних каникул. Чтобы обилие свободы у ребят не рождало скуку, в учреждениях образования района планируется...
 
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