Саммит «Большой семёрки» стартует сегодня в канадской провинции Квебек

Там значительно усилены меры безопасности.



Перед саммитом между Соединёнными Штатами и остальными членами «клуба семи» разгорелись споры по поводу импортных тарифов, и дискуссия о состоянии мировой торговли будет в Квебеке одной из основных. Кроме этого, Канада как хозяйка саммита предложила обсудить следующие темы: инвестиции в рост экономики, достижение гендерного равенства, изменение климата, укрепление мира и безопасности.