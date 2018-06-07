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Саммит «Большой семёрки» стартует сегодня в канадской провинции Квебек

08.06.2018 08:58 — Разное | ОНТ  
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Там значительно усилены меры безопасности.

Перед саммитом между Соединёнными Штатами и остальными членами «клуба семи» разгорелись споры по поводу импортных тарифов, и дискуссия о состоянии мировой торговли будет в Квебеке одной из основных. Кроме этого, Канада как хозяйка саммита предложила обсудить следующие темы: инвестиции в рост экономики, достижение гендерного равенства, изменение климата, укрепление мира и безопасности.

 
 
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