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МТС представляет подкасты о Минске для нескучных прогулок

08.06.2018 09:00 — Разное | Аргументы и факты  
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МТС представляет подкасты о Минске для нескучных прогулок
МТС

Начать знакомство с городом предлагаем с аудиоистории «Минск для новичков», которая на трех языках рассказывает о скрытых и явных сокровищах столицы.

Каждый подкаст – отдельная аудиопрогулка по достопримечательностям и легендарным местам города. Первый аудиогид цикла «Минск для новичков» проведет вас по главной городской артерии – проспекту Независимости, погрузит в атмосферу улицы Октябрьской, универсама “Центральный”, ретрорайона Осмаловка, Лошицкого парка…

МТС представляет подкасты о Минске для нескучных прогулок МТС предлагает безлимитный Интернет в роуминге - от 7,5 рубля в сутки

Подкаст размещен в свободном доступе на сайте 34travel.me. Слушайте или скачивайте материал на русском, белорусском, английском языках и отправляйтесь на прогулку. Делитесь нашим аудиогидом с друзьями и рекомендуйте иностранным гостям.

Для тех, кто планирует отправиться в путешествие по Беларуси, рекомендуем подготовленый ранее МТС и 34mag.net аудиогид по Беловежской пуще.

 

*на правах рекламы. СООО «Мобильные ТелеСистемы». УНП 800013732.

 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Компания МТС и интернет-журнал 34mag.net запускают серию подкастов о белорусской столице.
 
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