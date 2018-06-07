МТС представляет подкасты о Минске для нескучных прогулок

Начать знакомство с городом предлагаем с аудиоистории «Минск для новичков», которая на трех языках рассказывает о скрытых и явных сокровищах столицы.

Каждый подкаст – отдельная аудиопрогулка по достопримечательностям и легендарным местам города. Первый аудиогид цикла «Минск для новичков» проведет вас по главной городской артерии – проспекту Независимости, погрузит в атмосферу улицы Октябрьской, универсама “Центральный”, ретрорайона Осмаловка, Лошицкого парка…

Подкаст размещен в свободном доступе на сайте 34travel.me . Слушайте или скачивайте материал на русском, белорусском, английском языках и отправляйтесь на прогулку. Делитесь нашим аудиогидом с друзьями и рекомендуйте иностранным гостям.

Для тех, кто планирует отправиться в путешествие по Беларуси, рекомендуем подготовленый ранее МТС и 34mag.net аудиогид по Беловежской пуще .

*на правах рекламы. СООО «Мобильные ТелеСистемы». УНП 800013732.