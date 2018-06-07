МТС представляет подкасты о Минске для нескучных прогулок

Начать знакомство с городом предлагаем с аудиоистории «Минск для новичков», которая на трех языках рассказывает о скрытых и явных сокровищах столицы.
Каждый подкаст – отдельная аудиопрогулка по достопримечательностям и легендарным местам города. Первый аудиогид цикла «Минск для новичков» проведет вас по главной городской артерии – проспекту Независимости, погрузит в атмосферу улицы Октябрьской, универсама “Центральный”, ретрорайона Осмаловка, Лошицкого парка…
Подкаст размещен в свободном доступе на сайте
Для тех, кто планирует отправиться в путешествие по Беларуси, рекомендуем подготовленый ранее МТС и 34mag.net аудиогид по
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