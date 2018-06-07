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Тема недели: В Беларуси проходит Международная выставка «Белагро-2018»

08.06.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Международная специализированная выставка «Белагро-2018» проходит 5-10 июня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке примут 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия и другие.

Коллективные экспозиции представляют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства Беларуси. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана, Кировской области России.

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. В этом году выставку посетят более 20 официальных делегаций из разных стран.

Программа выставки наполнена практическими демонстрациями, презентациями и мастер-классами. Запланированы и конкурсы, в частности дегустационный «Чемпион вкуса», «Лучший пахарь», конкурс на лучшую племенную корову.

Помимо «Белагро-2018» во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе пройдут международные специализированные выставки «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак».Тема недели: В Беларуси проходит Международная выставка «Белагро-2018»

 
 
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Международная специализированная выставка «Белагро-2018» проходит 5-10 июня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района....
 
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