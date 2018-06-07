Тунеядцы могут не надеяться на жилищные субсидии

Указ №225, подписанный Александром Лукашенко, изменяет перечень граждан, имеющий право на безналичные субсидии для частичной оплаты ЖКУ.

Информация об указе размещена на сайте пресс-службы президента.

Граждане, ухаживающие за детьми до 3 лет и детьми-инвалидами до 18 лет, а также те, кто получает социальную помощь.

Граждане, которые получают пособие по уходу за инвалидом I группы или престарелыми людьми (от 80 лет).

Семьи или граждане, не имеющие собственного жилья, снимающие квартиры или проживающие в общежитиях негосударственных предприятий.

Граждане, у которых сумма оплаты за ЖКУ при нормативном потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% — в сельской местности.

Трудоспособные, но не занятые в экономике граждане не имеют права на получение государственных субсидий с 1 января 2019 года, однако члены их семей это право имеют.