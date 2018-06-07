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Чтоб не было стыдно пересматривать фото. Показываем, как создать мегаактуальный макияж на выпускной
Вы помните свой макияж на выпускном? Мы, к сожалению, помним — и свои голубые тени, и оранжевые тональники, и весьма сомнительно нарисованные брови.
Надеемся, нынешние выпускницы не будут краснеть, пересматривая через пару лет фото с выпускного. Им в помощь — наш сегодняшний выпуск, в котором визажист Алеся Волкова покажет, как самостоятельно создать актуальный, смелый и молодежный мейкап.
— Макияж на выпускной — это, пожалуй, тот редкий случай, когда нет жестких рамок и границ. Все зависит от самой выпускницы, ее вкуса и образа, а также желания приковывать внимание или оставаться в тени.
17−18 лет — тот возраст, когда состояние кожи и внешний вид позволяют сделать практически любой макияж. Именно поэтому, дорогие выпускницы, выбор только за вами.
Сегодня я покажу один из возможных вариантов макияжа на выпускной. Если решите его повторить, помните: он должен подходить к вашему платью и в целом гармонировать с выбранным вами образом.
Помогать мне сегодня будет
Первый шаг — прорисовываем ресничный ряд черно-коричневой подводкой. Затем наносим тональную основу.
Далее наносим хайлайтер для красивого свечения кожи и делаем легкую коррекцию формы лица.
Для многих этого уже достаточно. Добавить тушь и блеск для губ — и все! Но мы будем делать более яркий мейкап.
Прорисовываем брови с помощью светлого карандаша для бровей. Фиксируем гелем.
Начинаем с нанесения красно-коричневых теней. Это будет основой для наших смоки. Затем добавляем карандаш и растушевываем его. Красим ресницы.
Последний шаг — приклеиваем пучки ресниц. Этот шаг можно пропустить, но я думаю, что пучки в вечернем мейкапе — это никогда не лишний нюанс.
Промежуточный результат:
Осталось добавить румяна и помаду/блеск. Для этого я буду использовать бархатистый тинт пудрового розового оттенка, который очень актуален в этом сезоне.
Промежуточный результат:
Наш макияж готов!
Чувствуйте себя неотразимой в этот вечер!
До и после:
C героиней работала:
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Визажист Алеся Волкова покажет, как самостоятельно создать смелый и молодежный мейкап.
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