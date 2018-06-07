Чтоб не было стыдно пересматривать фото. Показываем, как создать мегаактуальный макияж на выпускной

Вы помните свой макияж на выпускном? Мы, к сожалению, помним — и свои голубые тени, и оранжевые тональники, и весьма сомнительно нарисованные брови.

Надеемся, нынешние выпускницы не будут краснеть, пересматривая через пару лет фото с выпускного. Им в помощь — наш сегодняшний выпуск, в котором визажист Алеся Волкова покажет, как самостоятельно создать актуальный, смелый и молодежный мейкап.

— Макияж на выпускной — это, пожалуй, тот редкий случай, когда нет жестких рамок и границ. Все зависит от самой выпускницы, ее вкуса и образа, а также желания приковывать внимание или оставаться в тени.

17−18 лет — тот возраст, когда состояние кожи и внешний вид позволяют сделать практически любой макияж. Именно поэтому, дорогие выпускницы, выбор только за вами.

Сегодня я покажу один из возможных вариантов макияжа на выпускной. Если решите его повторить, помните: он должен подходить к вашему платью и в целом гармонировать с выбранным вами образом.

Помогать мне сегодня будет модель Настя (агентство inmodels).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый шаг — прорисовываем ресничный ряд черно-коричневой подводкой. Затем наносим тональную основу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Далее наносим хайлайтер для красивого свечения кожи и делаем легкую коррекцию формы лица.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для многих этого уже достаточно. Добавить тушь и блеск для губ — и все! Но мы будем делать более яркий мейкап.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Прорисовываем брови с помощью светлого карандаша для бровей. Фиксируем гелем.

Теперь приступаем к глазам. Поскольку у нас черное платье, я буду делать выразительные, но не черные смоки-айс.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Начинаем с нанесения красно-коричневых теней. Это будет основой для наших смоки. Затем добавляем карандаш и растушевываем его. Красим ресницы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Последний шаг — приклеиваем пучки ресниц. Этот шаг можно пропустить, но я думаю, что пучки в вечернем мейкапе — это никогда не лишний нюанс.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Промежуточный результат:



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Осталось добавить румяна и помаду/блеск. Для этого я буду использовать бархатистый тинт пудрового розового оттенка, который очень актуален в этом сезоне.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Промежуточный результат:



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наш макияж готов!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чувствуйте себя неотразимой в этот вечер!

До и после:



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

C героиней работала: