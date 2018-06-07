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В этом блюде ваши дети точно полюбят лук. Готовим сочные клецки вместе с семьей белорусов
Лето — сезон свежих овощей. В это время есть их вкуснее всего, ведь каждые помидор и огурец буквально пропитаны солнцем. Правда, не все члены семьи согласятся с этим: нередко мужья и дети крутят носом при виде очередного салата. Вместе с
В первом выпуске проекта мы решили по-новому взглянуть на картофельные клецки. В следующих выпусках овощей будет еще больше!
Пошаговый рецепт:
1. Мытый картофель кладем в кастрюлю и варим до готовности (примерно 25 минут). В кастрюлю добавляем сок лимона (можно и сам фрукт), чтобы картофель не треснул от кипятка.
2. В это время режем кубиками лук, шампиньоны и грудинку. Обжариваем их на растительном масле по 2−3 минуты: сперва грудинку (до золотистого цвета), затем лук, в конце — грибы.
3. Пока основа для зажарки готовится, сухие грибы измельчаем в порошок в блендере и добавляем на сковороду. Туда же вливаем сливки и сметану. Прогреваем еще 3−5 минут.
4. Остужаем, очищаем и натираем на мелкой терке сваренный картофель.
5. Добавляем муку, яйцо, соль, тимьян и все хорошо вымешиваем. Тесто ставим в холодильник на час для лучшей подготовки к раскатке.
6. Готовое тесто раскатываем в колбаски и, нарезая их на кусочки, формируем клецки. Отвариваем их в кипящей подсоленной воде в течении 5 минут: как всплыли, мешаем и засекаем буквально 1−2 минуты. Затем кладем их в зажарку и прогреваем на сковороде еще 1−2 минуты — для подачи.
7. Выкладываем на тарелку и наслаждаемся! Приятного аппетита!
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