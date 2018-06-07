ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В этом блюде ваши дети точно полюбят лук. Готовим сочные клецки вместе с семьей белорусов

08.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лето — сезон свежих овощей. В это время есть их вкуснее всего, ведь каждые помидор и огурец буквально пропитаны солнцем. Правда, не все члены семьи согласятся с этим: нередко мужья и дети крутят носом при виде очередного салата. Вместе с «Простоквашино» продолжаем обновлять белорусскую кухню и в этот раз мы постарались сделать сезонные продукты аппетитными для всех. В новом проекте «Давайте все усметаним!» три обычные белорусские семьи приготовят блюда на основе овощей и обнаружат, что такой досуг — это весело. Рецепты придумал шеф-повар кафе-гостиной «Чехов» Артем Ракецкий. Уверяем вас, в этих блюдах нет ничего сложного. Смотрите (и повторяйте!) сами.

В первом выпуске проекта мы решили по-новому взглянуть на картофельные клецки. В следующих выпусках овощей будет еще больше!


Пошаговый рецепт:

  • Вареный картофель — 400 г (лучше отварить больше на всякий случай)
  • Лимон — 1 шт.
  • Мука — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Грудинка копченая — 150 г
  • Репчатый лук — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Сухие белые грибы — примерно 10 г
  • Растительное масло — 50 г
  • Сливки 20% — 150 г
  • Сметана — 175 г
  • Свежий тимьян — 5 г
  • Соль, перец, зелень для оформления — по вкусу

1. Мытый картофель кладем в кастрюлю и варим до готовности (примерно 25 минут). В кастрюлю добавляем сок лимона (можно и сам фрукт), чтобы картофель не треснул от кипятка.

2. В это время режем кубиками лук, шампиньоны и грудинку. Обжариваем их на растительном масле по 2−3 минуты: сперва грудинку (до золотистого цвета), затем лук, в конце — грибы.


3. Пока основа для зажарки готовится, сухие грибы измельчаем в порошок в блендере и добавляем на сковороду. Туда же вливаем сливки и сметану. Прогреваем еще 3−5 минут.


4. Остужаем, очищаем и натираем на мелкой терке сваренный картофель.


5. Добавляем муку, яйцо, соль, тимьян и все хорошо вымешиваем. Тесто ставим в холодильник на час для лучшей подготовки к раскатке.


Совет: при вымешивании теста добавлять муку стоит в несколько этапов, чтобы лучше контролировать состояние теста.

6. Готовое тесто раскатываем в колбаски и, нарезая их на кусочки, формируем клецки. Отвариваем их в кипящей подсоленной воде в течении 5 минут: как всплыли, мешаем и засекаем буквально 1−2 минуты. Затем кладем их в зажарку и прогреваем на сковороде еще 1−2 минуты — для подачи.


7. Выкладываем на тарелку и наслаждаемся! Приятного аппетита!


Партнер проекта:


Свежие и натуральные молочные продукты «Простоквашино» высоко ценятся белорусскими потребителями. Передовые технологии и строгий контроль производства позволяют создавать высококачественную продукцию. Готовить с «Простоквашино» — одно удовольствие!

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с "Простоквашино" в новом проекте три обычные белорусские семьи приготовят блюда на основе овощей. Рецепты придумал шеф-повар Артем Ракецкий - и уверяем вас,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саммит «Большой семёрки» стартует сегодня в канадской провинции Квебек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика