4 российских сериала, про которые не стыдно рассказать в приличной компании

Каждый раз, когда на российских телеканалах начинается заставка какого-нибудь свежего сериала, рука так и тянется к пульту. Громче делают только самые смелые, остальные — переключают канал. AFISHA.TUT.BY вместе с цифровым телевидением VOKA нашли четыре российских сериала, которые, наоборот, хочется смотреть. По крайней мере, мы на это сильно надеемся.

«Оптимисты»

Свежайший и расхваленный российскими критиками и зрителями, сериал «Оптимисты» снял Алексей Попогребский. Если помните, он же режиссировал картину «Как я провел этим летом», которая в 2010 году получила несколько призов Берлинского кинофестиваля. В телевизионной работе Попогребский сосредоточился не на холоде Северного ледовитого океана, а на тепле ламповых советских 60-х. Главные герои — российские дипломаты — молодые, полные надежд и веры в будущее страны. Съемки, к слову, проходили в том числе и в Минске , так что ваш глаз должен зацепиться за знакомые места.

Но если вы думаете, что улыбающиеся лица на постере и в трейлере означают, что таким будет весь сериал, расслабьтесь — не будет. Здесь у каждого героя найдутся скелеты в шкафу, за спиной каждого второго — предатели, а еще — страх, который притаился где-то за углом. То, что это закономерно, становится понятно, когда смотришь на имя сценаристов. Главный из них — Михаил Идов, бывший главред GQ и автор романа «Кофемолка». Ну и последнее: сериал удостоился приза «Золотой орел» как лучший телевизионный в этом году.

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«Оттепель»

Не путать с «Оптимистами». И там, и там речь про 60-е, и в обоих продюсером выступает Валерий Тодоровский. А вот «Оттепель» он еще и режиссирует. Сериал вышел в 2013-м году и стал для многих поводом пересмотреть свое отношение к российским лентам.

Герои «Оттепели» — советские кинематографисты студии «Мосфильм» в 1960-х. В то же время начинал свою работу в кино и отец Тодоровского Петр. По сюжету молодой и талантливый оператор Виктор Хрусталев выпивает с другом-сценаристом Костей в общаге ВГИКа. Спустя пару часов Костя выпадает из окна и погибает. Витя после смерти товарища находит его сценарий и понимает, что он невероятно крут. И теперь Хрусталев мечтает только об одном — снять кино по этому сценарию.

Съемки этого сериала также проходили в Минске, причем у нас была отсняла вся «натура». Еще один повод его смотреть — Тодоровский вдохновлялся «Безумцами», и это очень заметно по ретро-флеру «Оттепели», вниманию к деталях, эпохе и костюмам. Один из российских критиков подметил, что сериал на самом деле рассказывает о том, как «людям разрешили жить, и они начали жить». Они любят сильнее, чем мы привыкли видеть на экране (да и в жизни), сильнее страдают, ярче выражают свои чувства. Пожалуй, это главная причина потратить на него несколько часов своего времени.

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«Метод»

Совсем недавно концовку первого сезона сериала Хабенский проспойлерил в интервью Дудю. Что нормально: «Метод» вышел аж три года назад. Но, если вы его не видели, не смотрите то видео, читайте наши рекомендации.

Одну из главных причин смотреть «Метод» мы уже назвали — это Хабенский, который играет здесь главную роль. Вторая — режиссер Юрий Быков, один из главных авторов нового русского кино («Дурак», «Жить», «Майор»). Третья — в 2017 году продюсерский центр Александра Цекало продал права на сериал американскому Netflix. Неплохо, да?

Сюжет «Метода» строится вокруг следователя Родиона Меглина, который распутывает самые сложные и неординарные дела. Как он это делает и какими методами пользуется — загадка для коллег. К нему на практику приходит выпускница юрфака Есеня, мать которой убили, но до сих пор неизвестно, кто преступник. Понятно, что между героями возникает какая-никакая химия. Также понятно, что все это очень похоже на «Декстер», что само по себе неплохо. Как и то, что в кои-то веки на российском ТВ нет строгого деления на черное и белое, персонажи амбивалентны, а сценарий от «русского «Декстера» дрейфует в сторону отечественного «Настоящего детектива» с поправкой на местную провинциальную действительность. Словом, must see.

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«Родина»

Российской «Родине» сложнее всех в подборке. Во-первых, это явная адаптация американского сериала. Во-вторых — какого качественного! Браться за свой аналог «Родины» должно было казаться заведомо гиблым делом с учетом того, насколько крепкий вышел оригинал. Но Павел Лунгин и компания попробовали.

В общем-то, на этом можно остановиться: попробовали. По мнению большинства российских критиков, получилось весьма посредственно, но есть пункты, за которые особенно добродушная публика может простить «Родине» все. Номер один среди них — Владимир Машков. Поклонники актера останутся довольны тем, какой образ Алексея Брагина удалось создать исполнителю — объемный, мужественный, одержимый многочисленными внутренними демонами. Номер два — адаптация американских идей и ценностей. Уже на первом эпизоде очевидно, как американскую «Родину» адаптирует под себя российская. Дальше — больше. Так что если из чисто культурологических побуждений вам важно проследить, как меняются американские идеалы в российской действительности — добро пожаловать.

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