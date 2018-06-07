Еврокомиссия может оштрафовать Google на $11 млрд

Еврокомиссия рассматривает возможность взыскания штрафа с руководства Google за нарушение антимонопольного законодательства. Называется и сумма штрафа - $11 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что штраф в размере $11 млрд, составляет 10% от глобальной выручки компании Google — Alphabet. Выручка за 2017 год оценивается в $110,885 млрд.

В Еврокомиссии считают, что компания устанавливала условия лицензирования на ОС Android, которые давали преимущества собственным поисковым онлайн-сервисам, что нарушало права конкурентов, разработчиков и потребителей.

Ранее Google была оштрафована Еврокомиссией на 2,4 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства.