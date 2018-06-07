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Белорусские автобусы на чемпионате мира по футболу

08.06.2018 09:22 — Разное | ОНТ  
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Гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу будут перевозить белорусские автобусы. Мировое первенство стартует в России уже на следующей неделе.

Казань – один из 11 городов, который примет матчи чемпионата. На дорогах города появились новые ярко-красные белорусские автобусы. Их уже окрестили «футбольными». Очередная партия – пять минских машин – отправились в третью столицу России накануне вечером.

Олег Исаев, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани: «В данный момент мы поставили новое поколение автобусов по классификации «Евро-5». Это автобусы 203 модели. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Вот на этом этапе завершается поставка 139 автобусов».
Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО «МАЗ»: «Первое, что бросается в глаза – это эксклюзивный цвет. То есть, Казань, ярко-красный цвет он обязателен. Некоторые вещи, вплоть до материала покрытия пола, материала покрытия сидений и все нюансы, все мелочи, они учитывались для заказа».

Всего за последние три года Минский автомобильный поставил более тысячи автобусов в российские города, в которых пройдёт мировой праздник футбола.

 
 
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Мировое первенство стартует в России уже на следующей неделе.
 
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