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Тунеядцы могут не надеяться на жилищные субсидии
Указ №225, подписанный Александром Лукашенко, изменяет перечень граждан, имеющий право на безналичные субсидии для частичной оплаты ЖКУ.
Информация об указе размещена на сайте пресс-службы президента.
Трудоспособные, но не занятые в экономике граждане не имеют права на получение государственных субсидий с 1 января 2019 года, однако члены их семей это право имеют.
Напомним,
Согласно документу, государственные субсидии будут покрывать часть процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия позволит погасить и часть основного долга.
Позже замминистра ЖКХ Геннадий Трубило заявил, что список граждан, имеющих право на жилищные субсидии,
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Указ №225, подписанный Александром Лукашенко, изменяет перечень граждан, имеющий право на безналичные субсидии для частичной оплаты ЖКУ. Информация об указе...
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