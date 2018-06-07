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Тунеядцы могут не надеяться на жилищные субсидии

08.06.2018 09:01 — Разное | БДГ  
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Указ №225, подписанный Александром Лукашенко, изменяет перечень граждан, имеющий право на безналичные субсидии для частичной оплаты ЖКУ.

Информация об указе размещена на сайте пресс-службы президента.

  • Граждане, ухаживающие за детьми до 3 лет и детьми-инвалидами до 18 лет, а также те, кто получает социальную помощь.
  • Граждане, которые получают пособие по уходу за инвалидом I группы или престарелыми людьми (от 80 лет).
  • Семьи или граждане, не имеющие собственного жилья, снимающие квартиры или проживающие в общежитиях негосударственных предприятий.
  • Граждане, у которых сумма оплаты за ЖКУ при нормативном потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% — в сельской местности.

Трудоспособные, но не занятые в экономике граждане не имеют права на получение государственных субсидий с 1 января 2019 года, однако члены их семей это право имеют.

Напомним, указ №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» был подписан президентом 4 июля 2017 года.

Согласно документу, государственные субсидии будут покрывать часть процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия позволит погасить и часть основного долга.

Позже замминистра ЖКХ Геннадий Трубило заявил, что список граждан, имеющих право на жилищные субсидии, может быть расширен.

 
 
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Указ №225, подписанный Александром Лукашенко, изменяет перечень граждан, имеющий право на безналичные субсидии для частичной оплаты ЖКУ. Информация об указе...
 
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