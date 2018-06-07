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И IKEA тоже. Шведский мебельный бренд представил прототип умной колонки
Спустя полгода после анонса планов по «демократизации» музыкальных устройств IKEA и Sonos показали прототип умной колонки Symfonisk,
Представленный продукт называют «нефункциональным прототипом», поэтому в своей финальной версии он может выглядеть иначе. По словам Sonos, результат сотрудничества будет полностью интегрирован с собственной линейкой Wi-Fi колонок и продуктами Home Smart от IKEA (среди которых — умные ламочки, выключатели и т.д.).
По крайней мере один из прототипов можно использовать и в качестве полки, подвесив его на стену с помощью специальных отверстий.
Учитывая «курс на демократизацию», стоимость устройств ожидают ниже $150 — именно столько сегодня стоят устройства начального уровня от Sonos. Начать продажи обещают в первой половине 2019 года.
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Спустя полгода после анонса планов по «демократизации» музыкальных устройств IKEA и Sonos показали прототип умной колонки Symfonisk, пишет The Verge. Читать далее
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