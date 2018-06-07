И IKEA тоже. Шведский мебельный бренд представил прототип умной колонки

Спустя полгода после анонса планов по «демократизации» музыкальных устройств IKEA и Sonos показали прототип умной колонки Symfonisk, пишет The Verge.





Представленный продукт называют «нефункциональным прототипом», поэтому в своей финальной версии он может выглядеть иначе. По словам Sonos, результат сотрудничества будет полностью интегрирован с собственной линейкой Wi-Fi колонок и продуктами Home Smart от IKEA (среди которых — умные ламочки, выключатели и т.д.).

По крайней мере один из прототипов можно использовать и в качестве полки, подвесив его на стену с помощью специальных отверстий.

«Многие мечтают о встроенных аудиосистемах, но немногие могут их позволить. Наша задача — сохранить пространство, избавиться от проводов и привнести в дому людей музыку», — рассказал руководитель подразделения Ikea Home Smart Бьорн Блок.

Учитывая «курс на демократизацию», стоимость устройств ожидают ниже $150 — именно столько сегодня стоят устройства начального уровня от Sonos. Начать продажи обещают в первой половине 2019 года.



