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«Молочную проблему» обсудят на заседании Совмина Союзного государства
08.06.2018 09:20 — Разное | Ежедневник
фото: FreeSMI.by
Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию будет поднят на предстоящем 13 июня заседании Совета Министров Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Григорий Рапота.
«Несомненно будет рассматриваться», - сказал Рапота госагентству, отвечая на вопрос о том, будет ли молочная тема затрагиваться на союзном Совмине, пишет
Госсекретарь отметил, что введенный Россельхознадзором с 6 июня запрет на поставки в Россию некоторых видов белорусской молочной продукции обсуждался в Москве на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, в том числе то, являются ли такие действия российской стороны нарушением существующих договоренностей в рамках Союзного государства.
Как сообщалось, Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о молочном сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом более 2,5 литра. Ключевыми экспортными позициями Беларуси здесь были сухое молоко, сливки и сыворотка. По заявлению ведомства, это связано «с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси».
В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.
Минсельхоз РФ в четверг по итогам переговоров с белорусской делегацией пообещал, что рассмотрит вопрос снятия временных ограничений на поставку молока и молочной продукции в случае исправления выявленных нарушений.
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Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию будет поднят на предстоящем 13 июня заседании Совета Министров Союзного государства, сообщил...
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