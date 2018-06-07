«Молочную проблему» обсудят на заседании Совмина Союзного государства

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Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию будет поднят на предстоящем 13 июня заседании Совета Министров Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Григорий Рапота.

«Несомненно будет рассматриваться», - сказал Рапота госагентству, отвечая на вопрос о том, будет ли молочная тема затрагиваться на союзном Совмине, пишет rg.ru .

Госсекретарь отметил, что введенный Россельхознадзором с 6 июня запрет на поставки в Россию некоторых видов белорусской молочной продукции обсуждался в Москве на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, в том числе то, являются ли такие действия российской стороны нарушением существующих договоренностей в рамках Союзного государства.



«Я не хочу забегать вперед. Встречались министры сельского хозяйства, подробностей их встречи я не знаю. Завтра будут встречаться вице-премьеры, и может быть после этого мы сможем узнать что-то конкретное относительно того, как дальше будут развиваться взаимоотношения в этой области. Я настроен оптимистично, по крайней мере, сегодняшняя дискуссия на этот счет позволяет надеяться, что мы все-таки избавимся от этих ненужных осложнений в наших отношениях», - резюмировал Григорий Рапота.

Как сообщалось, Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о молочном сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом более 2,5 литра. Ключевыми экспортными позициями Беларуси здесь были сухое молоко, сливки и сыворотка. По заявлению ведомства, это связано «с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси».

В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.

Минсельхоз РФ в четверг по итогам переговоров с белорусской делегацией пообещал, что рассмотрит вопрос снятия временных ограничений на поставку молока и молочной продукции в случае исправления выявленных нарушений.