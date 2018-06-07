Сегодня через пункт пропуска «Каменный Лог» может проезжать 2060 транспортных средств в сутки: по тысяче легковых и грузовых авто, а также 60 автобусов. Но на практике таможенники оформляют больше автомобилей, чем предусмотрено проектом. Хотя это не спасает от очередей из легковушек и колейки грузовиков на границе. Чтобы устранить проблему, уже в следующем году в «Каменном Логе» начнется реконструкция, после которой пропускная способность пункта составит 6 тысяч транспортных средств в сутки (3500 — легковых, 2400 — грузовых, 100 — автобусов).













В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов — по 16 в каждом направлении.





— Принцип реверсивного движения в пункте пропуска абсолютно такой же, как применяется на улицах городов. В зависимости от количества авто на въезд или выезд из страны число каналов можно будет изменять по направлениям движений, отметили в ГТК.





Чтобы контролировать и направлять транспортные потоки по стояночным местам, в пункте пропуска внедрят технологию автоматизированного электронного распределения автомобилей.