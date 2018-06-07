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Changan CS35 нового поколения стал значительно крупнее и получит адаптивный круиз-контроль

08.06.2018 09:27 — Разное | Tut.by  
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В распоряжении китайских СМИ оказались снимки кроссовера Changan CS35 нового поколения — премьера китайского компактного «паркетника», в соперники которому на нашем рынке можно зачислить переднеприводные Hyundai Creta и Renault Duster.


Со сменой поколений CS35 заметно прибавил в длину — на 16,5 см (4,33 м), вширь машина прибавила 1,5 см (без малого 1,82 м), высота кроссовера, напротив, слегка уменьшилась (всего на 1 см до 1,66 м). На 4 см подросла колесная база — теперь между осями у CS35 насчитывается 2,6 м.


Оснащение кроссовера должно стать богаче — в частности, для нового CS35 обещан адаптивный круиз-контроль. Достоверной информации о гамме двигателей и коробок передач пока нет — большинство версий, по предварительным данным, получат под капот 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 117 лошадиных сил, а вот полного привода, как и прежде, предусмотрено не будет.


Больше подробностей о новинке узнаем после премьерного показа, который должен состояться до конца лета — к китайским дилерам новый CS35 начнет поступать осенью. Когда новинка из Поднебесной доберется до Беларуси, остается лишь гадать — цены на нынешний CS35 с рядной «четверкой» 1.6 в паре с 5-ступенчатой «механикой», у нас начинаются от 27.680 рублей.

 
 
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Знакомый белорусам компактный кроссовер CS35 готовится сменить поколения. Новый автомобиль станет значительно крупнее и получит более богатое оснащение, включая...
 
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