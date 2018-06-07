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Новый Duster получил мощный и экологичный дизельный мотор
Под маркой Dacia новый
Речь идет о модернизированной версии 1,5-литровой дизельной «четверки» dCi, которая получила незначительную прибавку в мощности и теперь обозначается как Blue dCi. Агрегат, напомним, предложен в двух вариантах форсировки — в обоих случаях отдача выросла лишь на 5 лошадиных сил: теперь дизеля развивают 95 и 115 «лошадок». Зато крутящий момент у базового варианта подрос на 30 Нм (до 240 Нм, доступных при 1750 об/мин), у самой мощной версии тяга осталась на прежнем уровне (260 Нм).
Приставка Blue в обозначении «четверки» означает, что выбросы дизелей европейского Duster с запасом укладываются в действующие экологические нормы — моторы получили улучшенную систему очистки с нейтрализатором SCR, в который подается искусственная мочевина AdBlue. Разгон до «сотни» у Duster с обновленными дизелями сократился более чем на секунду (до 12,6 секунд у 95-сильной версии и 10,5 секунд у модификации со 115 силами), на 8−9 км/ч выросла и «максималка» (167 и 179 км/ч соответственно).
К слову, в ноябре прошлого года было рассекречено второе поколение Duster под маркой
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Dacia Duster получила под капот обновленный дизельный агрегат объемом 1,5 литра. Мотор стал мощнее, а главное, экологичнее. Но до рынков России и Беларуси новый Duster...
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