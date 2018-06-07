ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый Duster получил мощный и экологичный дизельный мотор

08.06.2018 09:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Под маркой Dacia новый Duster для европейского рынка дебютировал лишь минувшей осенью во Франкфурте, а для него уже подготовлена первая обновка.


Речь идет о модернизированной версии 1,5-литровой дизельной «четверки» dCi, которая получила незначительную прибавку в мощности и теперь обозначается как Blue dCi. Агрегат, напомним, предложен в двух вариантах форсировки — в обоих случаях отдача выросла лишь на 5 лошадиных сил: теперь дизеля развивают 95 и 115 «лошадок». Зато крутящий момент у базового варианта подрос на 30 Нм (до 240 Нм, доступных при 1750 об/мин), у самой мощной версии тяга осталась на прежнем уровне (260 Нм).


Приставка Blue в обозначении «четверки» означает, что выбросы дизелей европейского Duster с запасом укладываются в действующие экологические нормы — моторы получили улучшенную систему очистки с нейтрализатором SCR, в который подается искусственная мочевина AdBlue. Разгон до «сотни» у Duster с обновленными дизелями сократился более чем на секунду (до 12,6 секунд у 95-сильной версии и 10,5 секунд у модификации со 115 силами), на 8−9 км/ч выросла и «максималка» (167 и 179 км/ч соответственно).


К слову, в ноябре прошлого года было рассекречено второе поколение Duster под маркой Renault, но это машины для рынков Африки, Индии, Южной Америки и Украины. О сроках рыночного дебюта нового SUV в Беларуси пока по-прежнему ничего не известно — в России начало выпуска кроссоверов второй генерации, которые от европейских машин будут отличаться набором силовых агрегатов и другими доработками по части техники, ожидается не раньше следующего года.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Dacia Duster получила под капот обновленный дизельный агрегат объемом 1,5 литра. Мотор стал мощнее, а главное, экологичнее. Но до рынков России и Беларуси новый Duster...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Костюковичском районе продолжаются рейды по жилью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика