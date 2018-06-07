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Приватизация в Беларуси: что готов продать Лукашенко
Продать западным инвесторам ряд крупных государственных предприятий готовятся власти Беларуси в ближайшем будущем.
Об этом по итогам своего визита в Минск заявил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Ален Пию. Некоторые из приватизационных проектов, которые ведутся при активной помощи указанного международного учреждения, могут завершиться уже в этом году. Что продают власти, и как это отразится на Беларуси?
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Продать западным инвесторам ряд крупных государственных предприятий готовятся власти Беларуси в ближайшем будущем.
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