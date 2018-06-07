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Социальная сеть Одноклассники добавила в видеозвонки 3D маски и спецэффекты

08.06.2018 09:23 — Разное | БДГ  
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Теперь пользователи ОК смогут передать радость, грусть и другие эмоции прямо во время видеочата, выбрав одну из виртуальных масок.

Разработанная в ОК на базе нейросетей технология распознает лицо пользователя по ключевым точкам,  автоматически накладывает выбранную 3D маску, и в режиме реального времени повторяет движения пользователя во время видеозвонка.

Социальная сеть уже частично открыла виртуальные маски в видеочатах в мобильном приложении ОК на платформах iOS и Android. Для всех пользователей маски станут доступны уже на этой неделе.

Ранее виртуальные маски были доступны в мобильном стриминговом приложении OK Live. Технология, при которой в традиционные сервисы вроде видеозвонков добавляется дополненная реальность, вызывает огромный пользовательский интерес и любопытство. Кроме того, такой формат открывает дополнительные возможности для создания пользовательского контента нового типа.

Пользователи OK Live активно использовали маски в приложении во время празднования Дня Победы и Дня России.

Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники:

Для наших пользователей ценно общение и эмоции, которые они получают в соцсети. Мы рассчитываем, что технология виртуальных масок в видеозвонках позволит  сделать общение в ОК еще более ярким и предоставит возможности для самовыражения, что, несомненно, положительно скажется на вовлеченности.

 
 
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Теперь пользователи ОК смогут передать радость, грусть и другие эмоции прямо во время видеочата, выбрав одну из виртуальных масок.
 
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