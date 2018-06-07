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Маковое поле уничтожили в Мядельском районе
Цветущее маковое поле размером с гектар обнаружили в Мядельском районе прямо на участке земли сельхозпредприятия.
Как выяснилось, специально мак не выращивали – поле дикое. И каким бы прекрасным не казался пейзаж, красные цветы пришлось скосить. Сельхозтехника быстро справилась с уборочной. Полтонны мака – уничтожили.
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Как выяснилось, специально мак не выращивали – поле дикое.
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