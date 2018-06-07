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Сломанная коробка не остановила водителя из США, он поехал задним ходом

08.06.2018 09:38 — Разное | Tut.by  
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Камеры наружного наблюдения на одном из шоссе в штате Огайо запечатлели водителя внедорожника, который выехал из пробки на автомагистрали задним ходом, проехал по еще нескольких нескольким дорогам и остановился на ближайшей парковке. Ролик опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» департамент транспорта штата.

Инцидент произошел неподалеку от городка Кенел Уинчестер. Как пишет KXAN со ссылкой на представителя департамента транспорта Огайо, водитель автомобиля пока не найден и установить точную причину, почему он проехал по нескольким дорогам задним ходом, невозможно.

Предположительно, в машине сломалась коробка передач, из-за чего она могла ехать только назад. При этом водитель решил не останавливаться на шоссе, а доехать до ближайшей парковки.

В сообщении в конце ролика говорится: «Пожалуйста, не поступайте так, как этот водитель». Дорожные службы США рекомендовали автомобилистам в случае поломки остановиться на обочине и вызвать техпомощь.

 
 
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Инцидент произошел неподалеку от городка Кенел Уинчестер. Водитель автомобиля пока не найден и установить точную причину, почему он проехал по нескольким дорогам...
 
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