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Kia рассказала о серийном электрическом кроссовере

08.06.2018 09:28 — Разное | Интерфакс  
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Компания Kia назвала основные характеристики серийного электрического кроссовера Niro EV. Публичная премьера новинки состоялась на мотор-шоу в южнокорейском Пусане.

Kia рассказала о серийном электрическом кроссовере

Вседорожник оснастили электрическим двигателем, развивающим 204 л.с. и 395 Нм крутящего момента. Агрегат позволяет электрокару ускоряться с места до "сотни" за 7,8 секунды. Для сравнения, силовая установка гибридной модификации Niro выдает 141 силу и ускоряет кроссовер до 100 км/ч примерно за 11 секунд.

Базовая версия Kia Niro EV комплектуется блоком литий-полимерных аккумуляторов емкостью 39,2 кВт-ч, которые позволяют кроссоверу проезжать без подзарядки 240 километров. Топовый вариант оснащен батареями на 64 кВт-ч, благодаря которым максимальный пробег увеличивается до 380 километров. При использовании 100-киловаттной системы быстрой зарядки запас аккумуляторов можно пополнить до 80% за 54 минуты.

Kia рассказала о серийном электрическом кроссовере

В список электронных "помощников" вошла система предотвращения фронтальных столкновений, функция соблюдения рядности движения, адаптивный круиз-контроль, а также система помощи при выезде с парковки задним ходом.

Ранее в Kia заявили, что компания уже получила более 5000 заказов на Niro EV в Южной Корее. Кроме того, представители марки отметили, что в 2017г. им удалось реализовать почти 24 тыс. гибридов Niro PHEV.
 

Источник: Autonews

Фото: Kia

 
 
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Компания Kia назвала основные характеристики серийного электрического кроссовера Niro EV. Публичная премьера новинки состоялась на мотор-шоу в южнокорейском Пусане.
 
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