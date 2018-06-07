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Литва призывает НАТО учредить еще одно командование в своей структуре - у восточных границ альянса

08.06.2018 09:23 — Разное | Интерфакс  
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Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис приветствует соглашение НАТО об учреждении новых штабов в США и в Европе, призывает учредить еще один - у восточных границ альянса.

"Адаптированная структура командования НАТО и решение повысить готовность сил обеспечат быстрое и слаженное передвижение военных через Атлантику на случай конфликта или кризиса в Европе, а также предоставит полномочия силам быть готовыми к незамедлительной реакции", - сказал Р.Кароблис, выступая в минувший четверг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, эти решения особенно важны для Литвы и всего восточного региона альянса. "По причине нашего географического положения мы ощущаем угрозы и очень заинтересованы в слаженной и быстрой передислокации союзнических сил", - отметил министр.

Он подчеркнул, что скорость принятия решений является одним из важнейших условий эффективной коллективной обороны, по этой причине он призвал министров предпринять меры, которые в случае конфликта или кризиса позволят предоставить силам НАТО полномочий безотлагательного реагирования, сообщило министерство.

Р.Кароблис отметил, что учреждение еще одного штаба сухопутных сил у восточной границы альянса обеспечило бы более высокую эффективность коллективной обороны НАТО в странах Балтии и Польше.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-членов альянса согласовали планы создать два новых командования в структуре НАТО.

"Мы также согласились на то, что наше новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США; а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек пояснил, что создание этих командований будет способствовать усилению НАТО в Атлантическом океане и в Европе.

Также Й.Столтенберг заявил, что были согласованы планы усилить новые командные структуры более чем 1,2 тыс. человек персонала.

 
 
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Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис приветствует соглашение НАТО об учреждении новых штабов в США и в Европе, призывает учредить еще один - у восточных...
 
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