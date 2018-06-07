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Британский премьер предложит G7 создать "силы быстрого реагирования" на политику России - СМИ

08.06.2018 09:08 — Разное | Интерфакс  
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На открывающемся в пятницу саммите G7 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить с инициативой о создании специальных "сил быстрого реагирования" на кибератаки и "убийства" со стороны России, сообщил глава британского МИД Борис Джонсон.

"Она изложит британский план, предусматривающий мировую поддержку формирования структуры быстрого реагирования для выявления преступных действий России..., будь то война в киберпространстве или убийства", - цитирует высказывание министра BuzzFeed.

Компания ссылается на имеющуюся в ее распоряжении аудиозапись частной беседы Б.Джонсона с членами британской Консервативной партии.

Глава МИД отметил: "Проблема в том, что Россия слишком хороша в распространении насилия, они просто замечательны. Мы должны определять и устранять это".

 
 
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На открывающемся в пятницу саммите G7 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить с инициативой о создании специальных "сил быстрого...
 
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