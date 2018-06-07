В интернете появилась петиция с требованием отставки Шуневича

На сайте «Удобный город» появилась очередная петиция с требованиями отправить в отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича. В описании сказано, что глава МВД Беларуси не должен компрометировать имидж нашей страны, нося форму НКВД и делая заявления о необходимости ограничения прав ЛГБТ-граждан. Авторы петиции посчитали, что Шуневич превышает свои должностные полномочия, высказывая своё частное мнение. К тому же он вмешивается в вопросы международного права, а это дела МИДа и его главы, а никак не министерства внутренних дел. Также чиновник открыто выражает свою неприязнь к гражданам Республики Беларусь, которые являются представителями социальной группы ЛГБТ, а это несет прямую угрозу национальной безопасности, считают авторы. При этом заявления Игоря Шуневича противоречат Конституции и подрывают имидж страны, сказано в петиции. То есть Беларусь совсем не выглядит безопасной европейской страной, тем более перед Европейскими играми-2019.

«Требуем отправить Игоря Шуневича в отставку и назначить человека, который не компрометировал бы МВД Беларуси своими неоднозначными, недостаточно компетентными и взвешенными высказываниями, а также воздержался бы от ношения формы НКВД, в которой во время сталинских репрессий десятки тысяч беларусов расстреливали и подвергали пыткам», – заканчивается петиция, которая будет отправлена в Администрацию президента и Совет министров.

Беларусы уже не раз делали петиции с требованиями отправить в отставку министров, но пока что это как-то не работает.