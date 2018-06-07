ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В интернете появилась петиция с требованием отставки Шуневича

08.06.2018 09:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

На сайте «Удобный город» появилась очередная петиция с требованиями отправить в отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича. В описании сказано, что глава МВД Беларуси не должен компрометировать имидж нашей страны, нося форму НКВД и делая заявления о необходимости ограничения прав ЛГБТ-граждан. Авторы петиции посчитали, что Шуневич превышает свои должностные полномочия, высказывая своё частное мнение. К тому же он вмешивается в вопросы международного права, а это дела МИДа и его главы, а никак не министерства внутренних дел. Также чиновник открыто выражает свою неприязнь к гражданам Республики Беларусь, которые являются представителями социальной группы ЛГБТ, а это несет прямую угрозу национальной безопасности, считают авторы. При этом заявления Игоря Шуневича противоречат Конституции и подрывают имидж страны, сказано в петиции. То есть Беларусь совсем не выглядит безопасной европейской страной, тем более перед Европейскими играми-2019.

«Требуем отправить Игоря Шуневича в отставку и назначить человека, который не компрометировал бы МВД Беларуси своими неоднозначными, недостаточно компетентными и взвешенными высказываниями, а также воздержался бы от ношения формы НКВД, в которой во время сталинских репрессий десятки тысяч беларусов расстреливали и подвергали пыткам», – заканчивается петиция, которая будет отправлена в Администрацию президента и Совет министров.

Беларусы уже не раз делали петиции с требованиями отправить в отставку министров, но пока что это как-то не работает.

Читайте по теме: 12 цитат Шуневича и Носкевича про взятки, «Они не пройдут!» и круговорот бизнесменов в Беларуси

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте «Удобный город» появилась очередная петиция с требованиями отправить в отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича. В описании сказано, что глава МВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сломанная коробка не остановила водителя из США, он поехал задним ходом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика