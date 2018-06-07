Горькая судьба Шоколада. Что стало с героями известных интернет-мемов

«Никакого праздника»

Было: Первое сентября стало для Аси Петряевой настоящей трагедией. Девочку случайно закрыла в классе учительница, и пока школьница пыталась выбраться на свободу, ее одноклассников поздравили с праздником и подарили шарики. Такая несправедливость довела Асю до слез. В тот самый момент, когда ребенок начал рыдать и возмущаться, к ней подошла журналистка одного из каналов. В интернете видео с первоклассницей набрало огромное количество просмотров и получило название «Никакого праздника».

«Язь»

Было: Когда обычный рыбак Виктор Гончаренко поймал «рыбу своей мечты» — килограммового язя, и поделился своими искренними эмоциями по этому поводу в интернете, он не только породил новый мем «ЙААААЗЬ!», но и запустил волну огромного количество пародий на собственное видео. С тех пор за самим Виктором прочно закрепилось прозвище Язь.

«На донышке»

Было: Благодаря Андрею Малахову историю с изнасилованием Дианы Шурыгиной прекрасно знает вся Россия. Во время одного из эфиров гость студии пытался уточнить у девушки, сколько водки она выпила во время злосчастной вечеринки, на которой все произошло. Свой ответ «на донышке» Шурыгина сопроводила демонстрацией количества выпитого, что породило новую фразу-мем.

Стало: Пока общественность в жарких спорах пыталась понять, было ли изнасилование бедной девочки, или она просто оклеветала невинного молодого человека, Диана вышла замуж за телеоператора Андрея Шлягина. Пара связала себя узами брака буквально через три месяца после знакомства. Кроме того, Шурыгина подалась в певицы и совместно с исполнителем Сашей Актом записала песню «Полетели». Однако трек не принес ей особой популярности. Видимо, по этой причине Диана то и дело пытается прорваться на федеральные каналы с «горячими» темами. Недавно она обвиняла своего супруга в измене и проверила его с помощью детектора лжи в программе «На самом деле».

Гарольд, скрывающий боль

Было: Странно улыбающийся дедуля, фото которого можно увидеть в самых разных статьях и рекламе, стал популярным во всем мире благодаря России. Именно там венгра Андраша Арато окрестили «Гарольдом, скрывающим боль».

Стало: Сегодня Арато — довольно популярный персонаж в соцсетях. У него есть небольшая команда, которая занимается созданием контента и пытается монетизировать популярность «Гарольда». Также за плечами Андраша съемки клипа для группы Cloud 9+ и рекламный ролик футбольного клуба «Манчестер Сити». Кстати, в мае этого года известный дедушка-мем побывал в Москве, это его второй визит в столицу России, до этого он приезжал туда 30 лет назад.

«Пацан к успеху шел»

Было: Популярность настигла Александра Гусейнова по кличке Шоколад не где-нибудь, а в зале суда. В 2006 году местное телевидение снимало репортаж о жестоком убийстве 29-летнего таксиста, по которому проходило трое молодых людей, среди них был и Александр. Однако в процессе выяснилось, что сам он не принимал непосредственного участия в преступлении. Пытаясь отстоять честь друга, один из осужденных Артем Катаев сказал фразу, которая в итоге ушла в народ: «Шоколад ни в чем не виноват, пацаны, в натуре! Пацан к успеху шел. Не получилось, не фортануло...».

Стало: В 2013 году Александра освободили по УДО. Молодой человек рассказывал, что пока сидел в тюрьме, познакомился по телефону с девушкой и собирается построить с ней семью.

«Борщик и сосисочки»

Было: «Хороший борщик с капусткой, но не красный, сосисочки, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту, яблоки с ананасами, вообще он меня бесит...», — так красочно с легким налетом пафоса в голосе Никита Литвинков рассказывал о том, чем его кормят в школьной столовой. Уже вечером телевизионный дебют юноши увидел весь родной Королев, а потом видео перекочевало в интернет.

Стало: Никита отслужил в армии, окончил Музыкальное училище, играет на двух инструментах — аккордеоне и фортепиано. Из подмосковного Королева молодой человек перебрался в Воронеж, где работает в местном Доме культуры. На современных фото очень сложно узнать юношу из ролика — длинные, струящиеся волосы некогда звезды Youtube сменила короткая, сдержанная стрижка.