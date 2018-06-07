ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горькая судьба Шоколада. Что стало с героями известных интернет-мемов

08.06.2018 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Горькая судьба Шоколада. Что стало с героями известных интернет-мемов
Коллаж АиФ / АиФ

Горькая судьба Шоколада. Что стало с героями известных интернет-мемов «Денег нет, но вы держитесь» - как интернет-мемы меняют наш язык
Есть люди, которые с детства мечтают быть знаменитыми и пытаются достичь этой цели всеми возможными способами, а есть те, к кому популярность приходит абсолютно случайно. Речь идет о невольных создателях интернет-мемов. Часто мы даже не знаем, как их зовут в реальной жизни, зато сказанные ими фразы или забавные гримасы этих случайных «звезд» западают в душу миллионам. Что стало с «Язем», девочкой, которую лишили праздника, и уголовником Шоколадом, рассказывает АиФ. 

«Никакого праздника»

Было: Первое сентября стало для Аси Петряевой настоящей трагедией. Девочку случайно закрыла в классе учительница, и пока школьница пыталась выбраться на свободу, ее одноклассников поздравили с праздником и подарили шарики. Такая несправедливость довела Асю до слез. В тот самый момент, когда ребенок начал рыдать и возмущаться, к ней подошла журналистка одного из каналов. В интернете видео с первоклассницей набрало огромное количество просмотров и получило название «Никакого праздника». 

Горькая судьба Шоколада. Что стало с героями известных интернет-мемов ТОП-5 самых популярных интернет-мемов по версии «АиФ»
Сейчас: Ася благополучно окончила ту самую школу в Калуге, которая лишила ее «праздника». Кстати, выпускной Петряевой прошел намного удачней, чем 1 сентября. Еще несколько лет тому назад в СМИ девушка говорила о том, что собирается переехать в Москву и хотела бы освоить специальность «организация массовых мероприятий». Однако в Instagram Аси, на который, к слову, подписано более 3000 человек, написано, что она филолог.

«Язь»

Было: Когда обычный рыбак Виктор Гончаренко поймал «рыбу своей мечты» — килограммового язя, и поделился своими искренними эмоциями по этому поводу в интернете, он не только породил новый мем «ЙААААЗЬ!», но и запустил волну огромного количество пародий на собственное видео. С тех пор за самим Виктором прочно закрепилось прозвище Язь. 

Горькая судьба Шоколада. Что стало с героями известных интернет-мемов Растерянный Джон: как мемы принесли Траволте новую волну славы
Стало: Благодаря ролику Виктор стал настоящей звездой. Сначала его пригласили вести кулинарное шоу «Язь. Перезагрузка», а затем программу «Язь против еды» на телеканале «Россия-2». Новая профессия помогла бывшему милиционеру и отцу четверых детей посмотреть мир и побывать более чем в 20 странах! Однако телепроекты просуществовали недолго, интернет-звезде пришлось быстро вернуться к обычной жизни — съемки сменила работа кочегаром в местном колледже. Сам Гончаренко по этому поводу не сильно печалится, к тому же иногда он выступает в качестве эксперта на разных телеканалах и даже записывает платные поздравления с днем рождения от Язя. 

«На донышке»

Было: Благодаря Андрею Малахову историю с изнасилованием Дианы Шурыгиной прекрасно знает вся Россия. Во время одного из эфиров гость студии пытался уточнить у девушки, сколько водки она выпила во время злосчастной вечеринки, на которой все произошло. Свой ответ «на донышке» Шурыгина сопроводила демонстрацией количества выпитого, что породило новую фразу-мем. 

Стало: Пока общественность в жарких спорах пыталась понять, было ли изнасилование бедной девочки, или она просто оклеветала невинного молодого человека, Диана вышла замуж за телеоператора Андрея Шлягина. Пара связала себя узами брака буквально через три месяца после знакомства. Кроме того, Шурыгина подалась в певицы и совместно с исполнителем Сашей Актом записала песню «Полетели». Однако трек не принес ей особой популярности. Видимо, по этой причине Диана то и дело пытается прорваться на федеральные каналы с «горячими» темами. Недавно она обвиняла своего супруга в измене и проверила его с помощью детектора лжи в программе «На самом деле». 

Горькая судьба Шоколада. Что стало с героями известных интернет-мемов Главные интернет-мемы 2016 года. Справка

Гарольд, скрывающий боль 

Было: Странно улыбающийся дедуля, фото которого можно увидеть в самых разных статьях и рекламе, стал популярным во всем мире благодаря России. Именно там венгра Андраша Арато окрестили «Гарольдом, скрывающим боль». 

Стало: Сегодня Арато — довольно популярный персонаж в соцсетях. У него есть небольшая команда, которая занимается созданием контента и пытается монетизировать популярность «Гарольда». Также за плечами Андраша съемки клипа для группы Cloud 9+ и рекламный ролик футбольного клуба «Манчестер Сити». Кстати, в мае этого года известный дедушка-мем побывал в Москве, это его второй визит в столицу России, до этого он приезжал туда 30 лет назад. 

«Пацан к успеху шел»

Было: Популярность настигла Александра Гусейнова по кличке Шоколад не где-нибудь, а в зале суда. В 2006 году местное телевидение снимало репортаж о жестоком убийстве 29-летнего таксиста, по которому проходило трое молодых людей, среди них был и Александр. Однако в процессе выяснилось, что сам он не принимал непосредственного участия в преступлении. Пытаясь отстоять честь друга, один из осужденных Артем Катаев сказал фразу, которая в итоге ушла в народ: «Шоколад ни в чем не виноват, пацаны, в натуре! Пацан к успеху шел. Не получилось, не фортануло...». 

Стало: В 2013 году Александра освободили по УДО. Молодой человек рассказывал, что пока сидел в тюрьме, познакомился по телефону с девушкой и собирается построить с ней семью.

«Борщик и сосисочки»

Было: «Хороший борщик с капусткой, но не красный, сосисочки, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту, яблоки с ананасами, вообще он меня бесит...», — так красочно с легким налетом пафоса в голосе Никита Литвинков рассказывал о том, чем его кормят в школьной столовой. Уже вечером телевизионный дебют юноши увидел весь родной Королев, а потом видео перекочевало в интернет. 

Стало: Никита отслужил в армии, окончил Музыкальное училище, играет на двух инструментах — аккордеоне и фортепиано. Из подмосковного Королева молодой человек перебрался в Воронеж, где работает в местном Доме культуры. На современных фото очень сложно узнать юношу из ролика — длинные, струящиеся волосы некогда звезды Youtube сменила короткая, сдержанная стрижка.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АиФ рассказывает, как сложилась судьба людей, благодаря которым появились известные интернет-мемы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоп: знята!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика