Телеканал ОНТ представляет: «Песня года Беларуси-2018»

На центральной площади Новополоцка сегодня будет много музыки. Культурная столица нашей страны примет «Песню года Беларуси-2018».



30 самых популярных артистов исполнят композиции, попавшие в горячую ротацию радиостанций и набравшие наибольшее количество «лайков» и просмотров в Интернете. Телеканал ОНТ проводит «Песню года» уже на протяжении 13 лет. Телеверсия масштабного концерта – в эфире в день рождения канала – 25 июня.