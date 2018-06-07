Казус Беланова. Самый странный обладатель «Золотого мяча» за всю историю

На чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике, сборная СССР вновь остановилась в одном шаге от серьезного успеха. В группе была в пух и прах разбита Венгрия (6:0), а после ничьей с Францией (1:1) и победы над Канадой (2:0) команда вышла в 1/8 финала.

Соперниками сборной СССР были бельгийцы, которые в то время стояли в мировой табели о рангах ощутимо ниже советской команды. Но в футбол играют не статусы, а люди: драматичный поединок завершился со счетом 4:3 в пользу Бельгии. Хет-трик в составе сборной СССР сделал 25-летний Игорь Беланов, который по итогам 1986 футбольного года получил самую престижную индивидуальную премию в футболе: «Золотой мяч».

Более странного выбора жюри премии не делало никогда: ни до 1986 года, ни после.

Просто бегунок

Не нужно быть большим знатоком, чтобы дать оценку игровым качествам Игоря Беланова, который в середине восьмидесятых годов прошлого века был довольно заметной фигурой в советском футболе. Первое и главное его качество — невероятная скорость. Вот уж наградил парня Создатель умением быстро передвигать ноги по грешной земле!

Именно по этой причине Беланова защитники боялись как огня: стоило ему получить ему мяч, как человек мгновенно включал пятую передачу — и только пыль столбом. Скорости у Беланова был даже избыток. Точной статистики забавных эпизодов никто, понятно, не вел, но в редком матче стремительный форвард не вылетал вместе с мячом за пределы поля, «забывая» остановиться.

В остальном Беланов был по футбольным меркам весьма и весьма средним игроком. Ни техникой не отличался, ни голевым чутьем, ни тонким игровым мышлением. Но, видимо, Игорь родился под счастливой звездой: его скорость оказалась самым дефицитным «товаром» в списке запросов Валерия Лобановского.





Игорь Беланов (слева) и тренер Валерий Лобановский (справа), 1987 г. Фото: РИА Новости / Игорь Костин

Под счастливой звездой

Беланов переехал в Киев из родной Одессы в 1985 году, то есть за год до своего ошеломляющего триумфа. До этого в течение четырех лет выступал за «Черноморец», забивая в среднем по 6-7 мячей за сезон. Значились в его активе и два официальных матча в составе олимпийской сборной СССР. Футболистов с таким послужным списком в чемпионате СССР были десятки и сотни...

Переезд в Киев оказался, как говорится, в кассу. Лобановский очень удачно встроил Беланова в состав команды, главные роли в которой принадлежали Владимиру Бессонову и Ивану Яремчуку, Павлу Яковенко и Василию Рацу, Олегу Балю и Олегу Блохину. «Динамо» с новичком Белановым на острие провело великолепный европейский сезон, выиграв в блестящем стиле Кубок кубков-1986.

Финал турнира состоялся 2 мая. А буквально за пару недель до начала чемпионата мира, который стартовал в начале июня, «наверху» созрело решение: коль скоро у нас есть такая слаженная команда, пусть она и едет в Мексику под флагом сборной СССР.

Это, конечно, несколько упрощенное изложение сюжета, но в целом верное: главного тренера сборной Эдуарда Малофеева отстранили от дел, сборную возглавил Лобановский. Понятно, что итоговая заявка чуть ли не на 100 процентов состояла из киевлян. И это было совершенно по заслугам, потому что команда в Киеве тогда была великолепная.





Сборная команда СССР по футболу 1986 года. Фото: РИА Новости / Игорь Уткин

Доказательства Бога

Кроме уже упоминавшегося хет-трика бельгийцам в Мексике Беланов забил еще один гол: в стартовом матче, который стал откровением для всего футбольного мира. Венгров сборная СССР буквально порвала: шесть мячей забила (один из них, с пенальти, на счету Беланова), еще как минимум столько же раз простила, да и в целом футбол показала такой, что сразу же взлетела в котировках на самые первые места.

Но не сложилось. Однако лично для Беланова чемпионат мира закончился ударно. Конечно, не заметить его не могли, даже чисто по статистике. Когда сборная СССР уехала домой, в матчах чемпионата мира продолжали играть такие выдающиеся мастера, как аргентинец Диего Марадона и бразилец Сократес, француз Платини и немец Маттеус, англичанин Линекер и испанец Бутрагеньо — можно составить длиннющий список звезд первой величины, совершенно не напрягаясь.

Впрочем, этот список достаточно ограничить одной фамилией: Марадона. Гениальный аргентинец забил два гола англичанам в четвертьфинале (один — рукой, которая в исторических хрониках признана «рукой Бога», второй — после фантастического прохода), еще два — бельгийцам в полуфинале. В финале (Аргентина — Германия, 3:2) Марадона не забивал, но всю игру своей сборной делал именно он.

Шок и трепет

30 декабря 1986 года жюри «Золотого мяча» в составе 26 спортивных журналистов из разных футбольных ассоциаций УЕФА назвало лауреата очередного, 31-го по счету, опроса. Тут стоит сразу оговориться: в то время (до 1995 года) «Золотой мяч» вручался только европейцам, заокеанские легионеры (например, все тот же Марадона, выступавший за Аргентину и «Наполи») такой привилегии были лишены.

Сказать, что мировая футбольная общественность была шокирована, — не сказать ничего. По итогам голосования победу одержал советский футболист Игорь Беланов, опередивший Гари Линекера (Англия) и Эмилио Бутрагеньо (Испания), Марко ван Бастена и Рууда Гуллита (Голландия), Мишеля Платини и Жана Тигана (Франция), Лотара Маттеуса и Харальда Шумахера (Германия), а также еще полтора десятка суперзвезд европейского футбола.

И ведь не скажешь, что совсем случайно: Кубок кубков как-никак в коллекции, да еще и хет-трик бельгийцам на чемпионате мира. И в необъективности никого не обвинишь: голосование закрытое, система достаточно сложная (пять баллов за первое место, четыре за второе и так далее — до пятого).

Но по факту — шок и трепет. Еженедельник France Football, придумавший самый почетный индивидуальный приз современного футбола, был сам от себя не в восторге. Ну и мнение европейской общественности оказалось, как говорится, единым и неделимым: что-то, ребята, вы тут намутили несусветное...

Поделись с Марадоной!

В декабре 2016 года, в год шестидесятилетия приза, редакция France Football решила восстановить справедливость и пересмотреть результаты прежних конкурсов с учетом новых правил (допуск к номинации в 1995 году получили не только европейцы).

Выяснилось, что целых 12 премий оказались «неправильными»! В результате пересмотра 7 «Золотых мячей» удостоился Пеле, 3 награды достались Диего Марадоне, еще по одному призу отошли Гарринче (Бразилия), Марио Кемпесу (Аргентина) и Ромарио (Бразилия). При этом первоначальные победители своих призов не лишились: лауреатами награды считаются теперь оба футболиста.

«Отобрали» же «Золотой мяч» в числе прочих у Льва Яшина (1963) и Игоря Беланова. Своим мячом Яшин поделился с Пеле, а Беланов - с Марадоной.

— Хорошо, что делиться пришлось с Марадоной, а не с кем-то другим, — прокомментировал информацию Беланов. А если серьезно, меня эта информация прилично позабавила. Но я одессит, и с чувством юмора у меня все в порядке...