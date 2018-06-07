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В Гомеле с автовокзала из-за бесхозных рюкзака и сумки эвакуировали почти 60 человек

08.06.2018 09:58 — Разное | БелТА  
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8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле с автовокзала из-за бесхозных рюкзака и женской сумки эвакуировали почти 60 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сегодня утром около 7.55 в милицию поступил звонок, что на автовокзале в Гомеле обнаружен подозрительный рюкзак. Спустя еще 10 минут очевидцы сообщили, что на перроне находится бесхозная женская сумка. Незамедлительно была проведена эвакуация около 60 человек с учетом рабочего персонала вокзала.

Как удалось выяснить, рюкзак принадлежал семье из Добрушского района, которая утром вернулась из дальнего путешествия. Торопившись на маршрутку, они оставили рюкзак на вокзале. В нем оказались детские вещи и сладости. Пропажу обнаружили уже в Добруше.

Владелицей сумки оказалась дачница, которая направлялась в Ветковский район. Когда подали автобус, женщина взяла тележку, оставив дамскую сумочку на перроне. Прибывшие в это время сотрудники милиции пытались отыскать владелицу оставленной вещи и опрашивали пассажиров, в том числе автобуса, который отправлялся в Ветковский район. Однако в этот момент женщина разговаривала по мобильному телефону и не услышала информацию, которую озвучивал правоохранитель. О сумке дачница вспомнила, когда автобус уже уехал за несколько километров от вокзала. Чтобы забрать вещи, женщине пришлось вернуться на автостанцию.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле с автовокзала из-за бесхозных рюкзака и женской сумки эвакуировали почти 60 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
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