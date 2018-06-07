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МАЗ поставил 128 городских автобусов в Казань к ЧМ по футболу

08.06.2018 10:11 — Разное | БДГ  
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Большая часть автобусов будет использоваться для перевозки гостей чемпионата мира по футболу, который стартует в середине июня в России, рассказали в ОАО «МАЗ».

Поставки касаются 139 автобусов, 128 из которых уже поступили в автопарки Казани. Еще пять автобусов передадут покупателям на днях, столько же – на следующей неделе. Тем самым МАЗ поставит всю партию автобусов в Татарстан до начала футбольного чемпионата.

Казань приобрела городские автобусы МАЗ 203069. Во время чемпионата мира их будут задействовать для перевозки футбольных болельщиков, а после окончания соревнований – на городских маршрутах Казани. Всего же за 10 лет Татарстан приобрел более 600 белорусских автобусов. В частности, к Универсиаде 2013 года МАЗ реализовал в Казани более 230 единиц техники.

«Белорусские автобусы пользуются большой популярностью в России. Они надежные, неприхотливые и при этом ассоциируются с европейским комфортом. Мы надеемся, что они помогут российским городам во время чемпионата мира по футболу. Важно и то, что потом они будут использоваться для перевозки пассажиров на городских маршрутах, то есть останутся жителям», – отметили на Минском автозаводе.

Городской автобус МАЗ 203069 оборудован двигателем Mercedes Benz и автоматической коробкой передач. Внутри установлено 28 сидений, а всего салон вмещает 105 пассажиров. Предусмотрены также раскладные пандусы и современная система вентиляции, а еще четыре камеры для передачи изображения на монитор водителя.

Как ранее сообщалось, МАЗ за три года поставил более 1000 автобусов в российские города, принимающие чемпионат мира по футболу. Помимо Казани, Минский автозавод, в частности, собрал около 100 «футбольных» автобусов для Самары. Также были поставки в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саранск, Сочи и Волгоград.

 
 
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Большая часть автобусов будет использоваться для перевозки гостей чемпионата мира по футболу, который стартует в середине июня в России, рассказали в ОАО «МАЗ».
 
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