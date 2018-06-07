Xiaomi показала игровую мышь и электрическую зубную щетку

Компания Xiaomi анонсировала два новых гаджета. Первый — игровая мышь Mi Gaming Mouse, второй — электрическая зубная щетка The Dr Bei Sonic Electric Toothbrush.

Геймерская мышь оснащена оптическим датчиком разрешением 7200 dpi, который обеспечивает пять скоростей. Они регулируется двумя отдельными клавишами на корпусе и отображаются на встроенном светодиодном индикаторе.





Мышь может работать как в проводном, так и беспроводном режимах. Первый вариант в компании советуют использовать для игр, второй — для обычного использования. В компании утверждают, что мышь обеспечивает лучшую скорость и точность за счет ускорения 30G и скорости слежения 150IPS.





Мышь оснащается RGB-подсветкой с четырьмя режимами освещения и умеет работать как с Windows, так и с macOS. Цена устройства в Китае — 39 долларов.

Еще одна новинка — электрическая зубная щетка The Dr Bei Sonic Electric Toothbrush. Ее корпус защищен от воды по стандарту IPX7, емкость аккумулятора составляет 700 мАч. Если пользоваться щеткой один раз в сутки, заряда хватит на 21 день. Щетка весит 90 граммов.





Внутри щетки располагается магнитный мотор, который может вибрировать на скорости в 31 000 ударов в минуту. Устройство умеет очищать не только зубы, но и остальную («слепую») полость рта. Мотор запускается плавно, чтобы зубная паста не разбрызгивалась.

В Китае щетка продается за 15 долларов.

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