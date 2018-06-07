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Xiaomi показала игровую мышь и электрическую зубную щетку
Компания Xiaomi анонсировала два новых гаджета. Первый — игровая мышь Mi Gaming Mouse, второй — электрическая зубная щетка The Dr Bei Sonic Electric Toothbrush.
Геймерская мышь
Мышь может работать как в проводном, так и беспроводном режимах. Первый вариант в компании советуют использовать для игр, второй — для обычного использования. В компании утверждают, что мышь обеспечивает лучшую скорость и точность за счет ускорения 30G и скорости слежения 150IPS.
Мышь оснащается RGB-подсветкой с четырьмя режимами освещения и умеет работать как с Windows, так и с macOS. Цена устройства в Китае — 39 долларов.
Еще одна новинка — электрическая зубная щетка The Dr Bei Sonic Electric Toothbrush. Ее корпус
Внутри щетки располагается магнитный мотор, который может вибрировать на скорости в 31 000 ударов в минуту. Устройство умеет очищать не только зубы, но и остальную («слепую») полость рта. Мотор запускается плавно, чтобы зубная паста не разбрызгивалась.
В Китае щетка продается за 15 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:
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Стоимость новинок соответственно составляет 39 и 15 долларов.
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