«Вашингтон» стал победителем – Овечкин целует Кубок Стенли

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В пятом матче финальной серии – победа над Вегасом со счётом 4:3. «Спасибо, Вегас», – произнёс нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и расцеловал долгожданный трофей.

«Вашингтон» дважды выходил вперёд в течение второго периода после точных бросков Якуба Враны и Александра Овечкина, однако хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. Сделал это Райлли Смит. Однако дальше забрасывали только гости – Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер принесли успех столичной команде.

Отметим успех российских форвардов победителей – Александр Овечкин – самый ценный игрок плей-офф. Евгений Кузнецов – лучший бомбардир Кубка Стэнли.