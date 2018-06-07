​Один человек погиб при пожаре в Чашникском районе

Утром 7 июня при пожаре в посёлке Октябрьский Чашникского района погиб один человек, ещё семь – эвакуировано, сообщает МЧС.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, увидели сильное задымление в двух квартирах на втором этаже кирпичного двухэтажного многоквартирного дома. Из квартиры, гденаходился источник возгорания, пожарные вынесли мужчину 1946 года рождения в бессознательном состоянии. Пенсионер был передан бригаде скорой помощи, но через некоторое время фельдшер констатировала смерть мужчины.

Работники МЧС эвакуировали двух человек со смежной квартиры – 57-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Также из квартир первого этажа эвакуированы ещё пять жильцов. Причина пожара устанавливается.