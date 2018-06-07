Овечкин готовится впервые стать отцом

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Счет в серии стал 4−1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.



Фото: Инстаграм Александра Овечкина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не только впервые в карьере стал чемпионом НХЛ, но в скором времени впервые в жизни станет отцом. Его супруга Анастасия находится в положении. Об этом сообщила клубный журналист Изабелль Хуршудян. которая также отметила, что болельщики «столичной» команды уже поздравили чету Овечкиных с ожидаемым пополнением в семье.

Александр Овечкин и фотомодель Анастасия Шубская сыграли роскошную свадьбу 8 июля 2017 года, когда отмечался Всероссийский день семьи, любви и верности.

Анастасия Шубская — фотомодель, дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга бизнесмена Кирилла Шубского.