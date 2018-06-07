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Овечкин готовится впервые стать отцом
«Вашингтон Кэпиталз»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не только впервые в карьере стал чемпионом НХЛ, но в скором времени впервые в жизни станет отцом. Его супруга Анастасия находится в положении. Об этом сообщила клубный журналист Изабелль Хуршудян. которая также отметила, что болельщики «столичной» команды уже поздравили чету Овечкиных с ожидаемым пополнением в семье.
Александр Овечкин и фотомодель Анастасия Шубская
Анастасия Шубская — фотомодель, дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга бизнесмена Кирилла Шубского.
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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не только впервые в карьере стал чемпионом НХЛ, но в скором времени впервые в жизни станет отцом.
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