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Овечкин готовится впервые стать отцом

08.06.2018 10:17 — Разное | Tut.by  
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Счет в серии стал 4−1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.


Фото: Инстаграм Александра Овечкина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не только впервые в карьере стал чемпионом НХЛ, но в скором времени впервые в жизни станет отцом. Его супруга Анастасия находится в положении. Об этом сообщила клубный журналист Изабелль Хуршудян. которая также отметила, что болельщики «столичной» команды уже поздравили чету Овечкиных с ожидаемым пополнением в семье.

Александр Овечкин и фотомодель Анастасия Шубская сыграли роскошную свадьбу 8 июля 2017 года, когда отмечался Всероссийский день семьи, любви и верности.

Анастасия Шубская — фотомодель, дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга бизнесмена Кирилла Шубского.

 
 
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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не только впервые в карьере стал чемпионом НХЛ, но в скором времени впервые в жизни станет отцом.
 
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