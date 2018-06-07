Детству солнце подарите!





1 июня в Социально-педагогическом центре Поставского района прошла праздничная программа.

По традиции День защиты детей здесь отмечается весело, с гостями и подарками. Этот год не стал исключением. К ребятам пришли активисты БРСМ во главе с и.о. первого секретаря Вероникой Козловской и члены Молодежной палаты, волонтеры движения «Доброе сердце» и Молодёжного отряда охраны правопорядка.







С 1 июня началась совместная акция БРСМ и РОЧС «Летний патруль», и активисты МООП рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на водоёмах.

Среди гостей были также представители 1-го военного госпиталя: Александр Багликов, Алеся Дашкевич и Константин Юхнович. Директор районного Дома культуры Алла Чернюк вместе с Татьяной Кухальской в роли веселого клоуна Клёпы привезли ребятам игрушки, собранные во время благотворительной акции «Я дарю свою игрушку».

Все гости пришли не с пустыми руками, они принесли подарки, предоставленные детским магазином «Ладушки». Но, пожалуй, самый главный и важный из них — это внимание и забота, которыми они окружили тех, кто в них особенно нуждается.







Вместе они пели, веселились, разучили движения заводного танца Фиксиков и по кирпичикам построили дом своего будущего. Здесь же была представлена выставка работ воспитанников центра — яркие рисунки в разных техниках. Затем все переместились на улицу, где праздник продолжился: желающие смогли порисовать мелками, попускать мыльные пузыри и поиграть с воздушными шарами.

Текст и фото Натальи Налей

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