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«Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли
08.06.2018 09:59 — Разное | Ежедневник
Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен. Хоккеисты «Вашингтона» одержали четвертую победу над «Вегасом» в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли.
Результат встречи, прошедшей в ночь на 8 июня в Лас-Вегасе, - 4:3 (0:0, 2:3, 2:0) в пользу «Вашингтона», пишет
Итоговый счет серии – 4:1. "Вашингтон" впервые за 42 года участия в НХЛ стал обладателем главного мирового хоккейного трофея – Кубка Стэнли.
А капитан Овечкин впервые получил "Конн Смайт Трофи". Российского хоккеиста признали самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен. Хоккеисты «Вашингтона» одержали четвертую победу над «Вегасом» в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли.
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