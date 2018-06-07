«Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли





Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен. Хоккеисты «Вашингтона» одержали четвертую победу над «Вегасом» в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли.

Результат встречи, прошедшей в ночь на 8 июня в Лас-Вегасе, - 4:3 (0:0, 2:3, 2:0) в пользу «Вашингтона», пишет sport-express.ru .

Итоговый счет серии – 4:1. "Вашингтон" впервые за 42 года участия в НХЛ стал обладателем главного мирового хоккейного трофея – Кубка Стэнли.

А капитан Овечкин впервые получил "Конн Смайт Трофи". Российского хоккеиста признали самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).