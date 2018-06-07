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Страхование жизни в Беларуси не востребовано на рынке
Потенциал роста страхования жизни мог бы быть выше, если бы существующее законодательство не препятствовало развитию внутрисегментной конкуренции.
Об этом сообщило европейское агентство
Оно опубликовало свой первый отчет по страховой отрасли Центральной и Восточной Европы. В отчет были включены страховые рынки следующих стран: Венгрии, Чехии, Словакии, Словении, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и Беларуси.
Сегмент страхования жизни (life) Беларуси, несмотря на недавнюю положительную динамику (в 2017 году рост подписанных премий составил 18,6%), остается относительно невостребованным на рынке.
Тем не менее, потенциал развития этого сегмента высок из-за увеличения финансовой грамотности населения и некоторых налоговых стимулов. Потенциал роста страхования жизни мог бы быть выше, если бы существующее законодательство не препятствовало развитию внутрисегментной конкуренции.
Несмотря на то, что сегмент страхования «не жизни» (non-life) рос в 2017 году более низкими темпами – рост составил 3% в 2017 году (по сравнению с 17,9% в 2016 и 12,5% в 2015), ожидается продолжение умеренного прироста объемов премий в секторе на фоне стабилизации национальной и мировой экономик.
Дальнейшее развитие данного сегмента и страхового рынка Республики в целом будет зависеть от того, насколько хорошо и эффективно будут осуществлены планы по либерализации страховой отрасли.
В целом ожидается дальнейшее развитие страховых рынков региона, которое, однако, будет затруднено высокой подверженностью внешним экономическим факторам и все еще низким уровнем осведомленности населения о страховых продуктах.
Развитие страховых рынков будет поддержано технологическим прогрессом, в частности процессом диджитализации, а также снижением уровня риска большинства страховщиков в результате внедрения Solvency II.
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Потенциал роста страхования жизни мог бы быть выше, если бы существующее законодательство не препятствовало развитию внутрисегментной конкуренции.
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