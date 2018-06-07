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Страхование жизни в Беларуси не востребовано на рынке

08.06.2018 10:28 — Разное | БДГ  
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Потенциал роста страхования жизни мог бы быть выше, если бы существующее законодательство не препятствовало развитию внутрисегментной конкуренции.

Об этом сообщило европейское агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH.

Оно опубликовало свой первый отчет по страховой отрасли Центральной и Восточной Европы. В отчет были включены страховые рынки следующих стран: Венгрии, Чехии, Словакии, Словении, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и Беларуси.

Сегмент страхования жизни (life) Беларуси, несмотря на недавнюю положительную динамику (в 2017 году рост подписанных премий составил 18,6%), остается относительно невостребованным на рынке.

Тем не менее, потенциал развития этого сегмента высок из-за увеличения финансовой грамотности населения и некоторых налоговых стимулов. Потенциал роста страхования жизни мог бы быть выше, если бы существующее законодательство не препятствовало развитию внутрисегментной конкуренции.

Несмотря на то, что сегмент страхования «не жизни» (non-life) рос в 2017 году более низкими темпами – рост составил 3% в 2017 году (по сравнению с 17,9% в 2016 и 12,5% в 2015), ожидается продолжение умеренного прироста объемов премий в секторе на фоне стабилизации национальной и мировой экономик.

Дальнейшее развитие данного сегмента и страхового рынка Республики в целом будет зависеть от того, насколько хорошо и эффективно будут осуществлены планы по либерализации страховой отрасли.

В целом ожидается дальнейшее развитие страховых рынков региона, которое, однако, будет затруднено высокой подверженностью внешним экономическим факторам и все еще низким уровнем осведомленности населения о страховых продуктах.

Развитие страховых рынков будет поддержано технологическим прогрессом, в частности процессом диджитализации, а также снижением уровня риска большинства страховщиков в результате внедрения Solvency II.

 
 
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Потенциал роста страхования жизни мог бы быть выше, если бы существующее законодательство не препятствовало развитию внутрисегментной конкуренции.
 
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