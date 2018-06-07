Альфа-Банк выпустил «смелый» ролик без цензуры

Альфа-Банк нестандартным способом представил ведущего и звездных тренеров музыкального youtube-проекта «Смелее». В интернет выложили ролик без цензуры, в котором показали обнаженную девушку, ныряние в воду и прыжок с моста.

Музыкальный youtube-конкурс «Смелее» запускает кастинг по всей Беларуси. Для участия надо записать свое выступление на видео и выложить в интернет. Самые яркие участники попадут в финал, где будут оттачивать мастерство со звездными наставниками. Победителя ожидают собственный клип, ротация песни на радио и $2 тыс. в эквиваленте.

В ролике ведущий шоу Андрей Бонд проверяет необычные сценарии записи видео – в байдарке, в автомобиле для дрифта и в снаряжении роуп-джампера. Также объявлен тренерский состав: отечественный шоу-бизнес представят Анна Шаркунова, Uzari и Герман Титов, музыкальное интернет-сообщество – блогеры Пэйнер, Зена и Homie. «Получается, участники бросают вызов своему страху и неуверенности, а шоу-бизнес – интернету», – уточняет ведущий.

Конкурс открыт для всех желающих старше 18 лет, а в финал попадут 6 исполнителей. В течение всего лета им предстоит работать с наставниками. Промежуточные выступления каждую неделю будут транслировать на youtube-канале InSyncTV, а суперфинал состоится в начале сентября.

Для участия надо записать свое выступление на видео и выложить до 10 июня в свои соцсети с хештэгом #альфакастингсмелее. В двухминутной записи надо себя представить, обосновать интерес к проекту «Смелее» и исполнить короткую версию трека – авторскую композицию или кавер. Представить можно как ролик с креативным исполнением, так и обычный номер, скажем, с гитарой в руках.

Музыкальный youtube-конкурс стал частью новой философии, в которой Альфа-Банк предлагает белорусам быть смелее. Для этого был снят жизнеутверждающий ролик о 6 белорусах, сумевших побороть свои страхи и реализовать мечты.

Помимо роликов, организаторы также показали первый выпуск шоу.