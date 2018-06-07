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Использование налоговыми органами электронных услуг

08.06.2018 — Разное | Народны голас  
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Отдел по работе с плательщиками по Ельскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району напоминает, что налоговыми органами активно используются электронные услуги. Среди них — Личный кабинет плательщика.

Использование налоговыми органами электронных услуг

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА:

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь  проводится активная работа по созданию, внедрению и продвижению электронных услуг, предоставляемых налоговыми органами. Одним из приоритетных направлений развития электронных сервисов является развитие функционала Личный кабинет плательщика.

Применение функционала Личный кабинет плательщика позволяет обеспечить плательщикам максимально комфортные условия взаимодействия с налоговыми органами.

 

Современные электронные сервисы предоставляют широкий и удобный функционал для исполнения налоговых обязательств. Заполнить и подать налоговые декларации (расчеты), заявления на совершение административных процедур, получить оперативную информацию для самостоятельной сверки начисленных и уплаченных платежей в бюджет, прочитать сообщения от налоговых органов — все это и еще многое другое теперь можно сделать, не выходя из кабинета. Из Личного кабинета плательщика. И, значит, не посещая налоговую инспекцию. Именно поэтому данный отвечающий требованиям общества и имеющий большой потенциал для дальнейшего совершенствования сервис является приоритетным направлением развития электронных услуг и информационных ресурсов в деятельности налоговых органов. Как результат, информация — столь важная для государства и необходимая плательщику — становится доступной, понятной и точной.

Чтобы пользоваться преимуществами Личного кабинета плательщика, физическим лицам необходимо понимать, как организованы и работают его сервисы, а тем, кто уже является их пользователями, важно иметь максимально полное представление о реализованном функционале. И, разумеется, применять доступные электронные инструменты на практике.

 

Итак, что же собой представляет

Личный кабинет плательщика?

 

Личный кабинет плательщика размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by по адресу:

— для физических лиц — http://www.nalog.gov.by/ru/lichnii-kabinet-fl/.

 

Доступ в Личный кабинет физического лица может быть осуществлен по логину и паролю. Для этого достаточно на сайте МНС в разделе «Электронные сервисы» заполнить заявку на получение логина и пароля для работы в Личном кабинете и обратиться за получением учетной записи и пароля в любую инспекцию МНС (при себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность).

Для входа в Личный кабинет физического лица достаточно иметь компьютер, подключенный к сети Интернет.

Личный кабинет физического лица имеет разделы:

 

«Справка по Личному кабинету» «Заявка на документы» «Запись на личный прием»
«Извещения» «Объекты налогообложения» «Инициативные документы из ИМНС»
«Оплата налогов» «Редактирование персональных данных» «Выйти из Личного кабинета»

 

Как легко догадаться из названий разделов, в них реализованы различные функциональные возможности и инструменты. В приведенной ниже таблице систематизированы наиболее востребованные сервисы Личного кабинета физического лица:

 

Раздел Возможности электронных сервисов
«Заявка на документы» Получение актуальной информации о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом
«Извещения» Получение извещений на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц, подоходного налога с физических лиц и вывод документов на печать
«Запись на личный прием» Запись на прием в инспекцию МНС по месту постановки на учет без личного визита
«Объекты налогообложения» Просмотр актуальной информации об объектах налогообложения земельным налогом и налогом на недвижимость физических лиц

 

Отдельно скажем о том, что плательщики в разделе «Оплата налогов» могут уплачивать предъявленные налоговыми органами суммы налогов, сборов (пошлин), пеней посредством интернет-банкинга ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Приорбанк». После выбора одного из предложенных непосредственно в разделе сервисов интернет-банкинга и авторизации пользователя выбранного сервиса на экране сразу отображается предъявленная к уплате налоговыми органами сумма платежа в бюджет в системе ЕРИП (системе единого расчетного и информационного пространства). Для уплаты достаточно нажать кнопку «Оплатить».

На текущий момент взаимодействие с МНС для реализации такого способа уплаты платежей в бюджет уже осуществили, как видно из приведенной выше информации, 5 банков. Иные банки Республики Беларусь к настоящему времени не готовы взаимодействовать с МНС в целях предоставления плательщикам возможности осуществлять платежи в бюджет в Личном кабинете с использованием интернет-банкинга.

Вместе с тем МНС заинтересовано в реализации указанной возможности всеми банками, что позволит клиентам вне зависимости от того, владельцами счетов в каких банках они являются, осуществлять платежи в бюджет наиболее удобным способом.

 

Расширение дополнительных функций и возможностей

личного кабинета плательщика

 

Начавшееся в свое время в Республике Беларусь с внедрения системы электронного декларирования электронное взаимодействие налоговых органов с плательщиками сегодня предлагает широкий спектр электронных налоговых услуг и сервисов. Работа по развитию электронных услуг для плательщиков носит постоянный характер и направлена не только на увеличение числа дополнительных функций и возможностей Личного кабинета плательщика, но и на улучшение качества уже доступных сервисов, максимально удобное и интуитивно простое их использование.

Конструктивные предложения и замечания по работе Личного кабинета, поступающие в адрес МНС от плательщиков — пользователей данного сервиса, в обязательном порядке принимаются к сведению и при возможности учитываются при совершенствовании электронных сервисов налоговых органов.

В целях расширения спектра электронных услуг, предоставляемых через Личный кабинет плательщика, планируется (работы включены в  план мероприятий по дальнейшему развитию электронных услуг) в текущем году в Личном кабинете физического лица реализовать возможность предоставления физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, информации о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, представляемой физическими лицами по форме, установленной постановлением МНС от 24.01.2011 № 4.

 

 

 

Заместитель начальника инспекции – начальник отдела  В.А. Галушко

 

 

 

  1. Герасименко (802354)21105
 
 
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