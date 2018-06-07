Семейных скандалистов ельские милиционеры привлекают к ответственности

За 5 месяцев 2018 года в Ельский РОВД по фактам семейных скандалов поступило более 55 сообщений и заявлений, к административной ответственности за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений привлечено 23 гражданина (все мужчины), из которых 7 повторно.

-В отношении 7 граждан применено защитное предписание с обязательным требованием прекратить общение с пострадавшими от семейного насилия родственниками и покинуть общее жилое помещение на срок от 3 до 30 суток (с согласия пострадавшего от насилия), — пояснил начальник Ельского районного отдела внутренних дел Глеб Яцухно. — Два гражданина, совершавших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, направлены в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП).

Ельские милиционеры напоминают, что по всей Беларуси работает бесплатная «горячая линия» для пострадавших от семейного насилия. Анонимно. Тел. 8-801-100-8-801. Ежедневно с 8:00 до 20:00.