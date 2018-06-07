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Осиповичский РОЧС предупреждает: в леса пока лучше не ходить!
08.06.2018 — Разное | Асiповiцкi край
Сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям и работники лесного хозяйства единодушны: в связи с установлением IV класса пожарной опасности землякам и гостям Осиповщины леса посещать не стоит.
Думается, каждый нормальный человек их обеспокоенность поймет правильно: лес — наше общее богатство, и беречь его нужно всем и всегда. А когда на дворе такая сухая погода — тем более!
К слову, запрет на посещение лесов введен уже более чем в полусотне районов Беларуси.
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Сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям и работники лесного хозяйства единодушны: в связи с установлением IV класса пожарной опасности землякам и гостям...
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