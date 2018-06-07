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КУП «ЕРЦ» НАПОМИНАЕТ
08.06.2018 — Разное | Асiповiцкi край
Лето — пора отпусков, но, уезжая, не накапливайте задолженность за жилищно-коммунальные услуги, а заранее вносите предоплату на свой лицевой счет. Оплаченные денежные средства зачисляются в счет будущих платежей за ЖКУ (п. 14 постановления Совмина страны от 12.06.2014 г. № 571), а сумма платежа может быть в размере предыдущего месяца.
При несвоевременной или не в полном объеме внесенной плате за ЖКУ насчитывается пеня в размере 0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы платежей за каждый день просрочки.
Ольга ТРЕТЯК,
директор КУП «Единый расчетный центр».
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Лето — пора отпусков, но, уезжая, не накапливайте задолженность за жилищно-коммунальные услуги, а заранее вносите предоплату на свой лицевой счет. Оплаченные...
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