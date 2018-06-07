КУП «ЕРЦ» НАПОМИНАЕТ

Лето — пора отпусков, но, уезжая, не накапливайте задолженность за жилищно-коммунальные услуги, а заранее вносите предоплату на свой лицевой счет. Оплаченные денежные средства зачисляются в счет будущих платежей за ЖКУ (п. 14 постановления Совмина страны от 12.06.2014 г. № 571), а сумма платежа может быть в размере предыдущего месяца.

При несвоевременной или не в полном объеме внесенной плате за ЖКУ насчитывается пеня в размере 0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы платежей за каждый день просрочки.

Ольга ТРЕТЯК,

директор КУП «Единый расчетный центр».