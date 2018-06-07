В связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними и приуроченных к акции «День молодежи», решением райисполкома 9 июня на территории района ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на торговых объектах общественного питания в розлив.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 9 июня — «сухой день» в Осиповичском районе В связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними и...