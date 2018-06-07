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Внимание: конкурс в Осиповичах!

08.06.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Независимости Республики Беларусь и Дня города Осиповичи, в мае-июне в райцентре проводятся:

— среди предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности — городской конкурс ландшафтного дизайна «С любовью к родному городу». Призываем всех руководителей и индивидуальных предпринимателей принять активное участие в украшении города — благоустройстве, озеленении, оформлении цветочных композиций, клумб, установке скамеек, устройстве малых архитектурных форм и др. на прилегающих, закрепленных и подведомственных территориях;

— среди ТС, ЖСК, ПЖСК и жильцов многоквартирных жилых домов — городской конкурс «С любовью к родному городу» по номинациям: «Лучший двор», «Лучший балкон», «Лучший цветник».

Подведение итогов конкурсов — 25-27 июня, награждение победителей (три места в каждой номинации) — 3 июля.

 

Заявки на участие в конкурсе с фотоматериалами принимаются от предприятий, учреждений, организаций, председателей ТС, ПЖСК, ЖСК, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда, старших по подъезду, жильцов многоквартирных жилых домов до 15 июня 2018 года (каб. 303, 302, 108 служба «Одно окно», корпус 2 райисполкома). Телефоны для справок: 66-040, 66-041, 77-288.

 

 
 
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В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Независимости Республики Беларусь и Дня города Осиповичи, в мае-июне в райцентре проводятся: — среди...
 
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