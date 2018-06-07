|
Баню и печь нужно беречь!
08.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
Отопительная печь – неотъемлемый элемент каждой бани. Даже летнюю пору граждане нашей страны не отказывают себе в удовольствии растопить печь и смыть с себя все тяготы трудовой недели в хорошо протопленной бане. Однако пренебрежение правилами эксплуатации и устройства печи может сыграть злую шутку с хозяином бани, превращая построку в пылающий факел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отопительная печь – неотъемлемый элемент каждой бани. Даже летнюю пору граждане нашей страны не отказывают себе в удовольствии растопить печь и смыть с себя все...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)