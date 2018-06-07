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В лагере «Дружный» скучать ребятам не приходится

08.06.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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В лагере «Дружный» скучать ребятам не приходится
Для многих родителей пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей — это настоящая находка, особенно если хочется подойти к вопросу планирования летнего отдыха своего ребенка со всей ответственностью. У работающих взрослых нет возможности провести со своими детьми все три месяца летних каникул. Даже когда родителям удается подстроить под этот период свой собственный отпуск, все равно остаются ничем не занятые недели. И в такие дни обязательно стоит позаботиться о том, чтобы ребенку было не скучно, и чтобы он не сидел дома перед телевизором или компьютером.
Летний лагерь с дневным пребыванием для школьников — это возможность провести время весело и с пользой. Как раз сейчас на базе Дрибинской средней школы работает оздоровительный лагерь «Дружный». Начальник Людмила Андриянова рассказала, как проходит время:
— С 1 по 21 июня «Дружный» гостеприимно распахивает двери перед ребятами. Их немало — 95 человек, от будущих первоклассников до восьмиклассников. Школьники объединены в 4 отряда: «Апельсин», «Светлячок», «Лето», «Алые паруса».
В первый же день состоялось открытие лагерной смены. Дети и воспитатели приняли участие в праздничной программе. Были проведены игры и конкурсы на знакомство. Ребята соревновались со сверстниками и получили массу положительных и ярких эмоций.
Скучать никому не приходится. Каждый день у нас тематический. Например, 4 июня прошел «День малой Родины». Педагогами было организовано общелагерное мероприятие «Моя Радзiма – Беларусь». Вначале дети посмотрели короткометражный фильм про Беларусь, после чего была проведена беседа, где зрители поделились впечатлениями, знаниями. Также учителя провели игру «Продолжи пословицу», викторину «Знатоки родного края», викторину «Моя родина – Республика Беларусь!», игру «Отгадай загадки».
Да и в последующие дни предстоит немало интересного. Совершим экскурсию в районный историко-этнографический музей, библиотеку…
Записал Максим ТЕТЕРИН
 
Теги: знакомства
 
 
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Для многих родителей пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей — это настоящая находка, особенно если хочется подойти к вопросу планирования летнего отдыха...
 
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