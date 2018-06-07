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Сестра королевы Нидерландов покончила с собой
08.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
33-летняя Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы, покончила жизнь самоубийством, сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.
Инес Соррегьета была найдена мертвой в своей квартире в Буэнос-Айресе. Отмечается, что женщина страдала от депрессии. Кроме того, у Инес была анорексия, в 2012 году она проходила лечение в психиатрической клинике.
Королева Максима объявила, что в связи с кончиной сестры не будет присутствовать на ряде публичных мероприятий. В частности, она отказалась сопровождать короля Виллем-Александра во время государственного визита в Латвию, Литву и Эстонию с 11 по 15 июня.
Инес младше Максимы на 13 лет. На свадьбе королевы она была одной из подружек невесты. Инес также была крестной матерью принцессы Нидерландов Арианы.
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33-летняя Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы, покончила жизнь самоубийством, сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую...
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