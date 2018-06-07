31 мая делегация Брянской области посетила Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова в рамках фестиваля «Родник славянской дружбы»





Ежегодно среди школьников славянских республик проходит международный фестиваль «Родник славянской дружбы», посвященный Дню защиты детей. В нынешнем году встречающей стороной стала Гомельская область. В рамках фестиваля 31 мая делегация Брянской области посетила Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова. Учащиеся Ветковского центра творчества детей и молодёжи совместно с начальником отдела образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома Сергеем Михайловичем Любимовым приветствовали ребят из России, которые прибыли с начальником управления образования Гомельского облисполкома Сергеем Ивановичем Порошиным. Во время экскурссии в Ветковский музей делегацию из Брянской области познакомили с культурой и традициями белорусского народа.