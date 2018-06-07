При пожаре в Чашникском районе погиб пенсионер

Пожар произошел в квартире по улице Мира поселка Октябрьский Чашникского района.

Об этом сообщается на сайте службы МЧС .

В службе проинформировали, что происшествие случилось 7 июня в 04:27.

Бригада спасателей обнаружила сильное задымление в двух квартирах на втором этаже 2-этажного дома.

Из квартиры, где произошло задымление, работники службы вынесли мужчину (1946 г.р.) в бессознательном состоянии. Через некоторое время медики констатировали смерть пенсионера.

Во второй квартире находилась 57-летняя женщина и 59-летний мужчина, они были спасены работниками МЧС, которые установили на балкон трехколенную лестницу.

Из других ближайших квартир первого этажа были эвакуированы пять жителей дома.