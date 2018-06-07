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При пожаре в Чашникском районе погиб пенсионер
Пожар произошел в квартире по улице Мира поселка Октябрьский Чашникского района.
Об этом сообщается на
В службе проинформировали, что происшествие случилось 7 июня в 04:27.
Бригада спасателей обнаружила сильное задымление в двух квартирах на втором этаже 2-этажного дома.
Из квартиры, где произошло задымление, работники службы вынесли мужчину (1946 г.р.) в бессознательном состоянии. Через некоторое время медики констатировали смерть пенсионера.
Во второй квартире находилась 57-летняя женщина и 59-летний мужчина, они были спасены работниками МЧС, которые установили на балкон трехколенную лестницу.
Из других ближайших квартир первого этажа были эвакуированы пять жителей дома.
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Пожар произошел в квартире по улице Мира поселка Октябрьский Чашникского района. Об этом сообщается на сайте службы МЧС.
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